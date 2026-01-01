Carcere Alessandria, trovati tre smartphone nascosti in un bagno

Perquisizione straordinaria in alcune celle della casa circondariale 'Cantiello e Gaeta' di Alessandria. Come fatto sapere, in una nota, da Uil Fp Polizia Penitenziaria, nell'intervento di lunedì sera sono stati trovati tre telefoni smartphone di ultima generazione e un caricabatterie nascosti nel locale bagno. "La professionalità del personale - sottolinea Vincenzo Zaffuto, segretario provinciale - ha evitato ogni protesta. Ogni giorno si registrano sequestri di droga e cellulari, lanciati dall'esterno della struttura. Abbiamo più volte segnalato questa seria problematica agli Uffici. Auspichiamo da parte dell'Amministrazione interventi urgenti e risolutivi".