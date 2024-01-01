ASSETTO ISTITUZIONALE

"Più poteri al Nord? Prima spiegate perché". L'affondo di Giorgis sull'Autonomia

Il senatore Pd attacca le preintese del Governo: "Mancano dati e analisi che giustifichino più competenze per Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria". E accusa la maggioranza di aver impedito l'audizione dei ministri Musumeci e Schillaci

Il paradosso è servito: l’Autonomia differenziata rischia di essere la cosa meno differenziata che ci sia. Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria chiedono esattamente le stesse competenze, con testi praticamente sovrapponibili. Una sorta di “Nord a statuto quasi speciale” che, secondo i critici, finisce per aggirare la sentenza con cui la Consulta aveva già ridimensionato la riforma Calderoli, peraltrocontraddicendo quella che dovrebbe essere una risposta alle peculiarità dei singoli territori. E anche il senatore torinese Andrea Giorgis chiede conto di un’istruttoria che, finora, nessuno è riuscito a mostrare.

Il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, punta il dito contro il metodo seguito dal Governo nelle preintese sottoscritte. Secondo Giorgis, dalle audizioni finora svolte emerge un dato difficilmente contestabile: manca qualsiasi istruttoria capace di dimostrare perché proprio queste quattro Regioni dovrebbero ricevere identiche competenze aggiuntive in materie tanto delicate quanto protezione civile, sanità, professioni e previdenza complementare.

Passa l’emendamento Giorgis

Le critiche del senatore piemontese si intrecciano con quanto accaduto ieri nella seduta di ieri della Commissione Affari costituzionali del Senato, in cui sono stati infatti approvati due identici emendamenti presentati dal Partito Democratico, a prima firma di Giorgis, e da Alleanza Verdi e Sinistra, sottoscritti dal senatore Peppe De Cristofaro, che allungano sensibilmente i tempi concessi all’Esecutivo per definire i decreti legislativi attuativi.

Il termine originariamente previsto di nove mesi viene così portato a ventiquattro mesi. In altre parole, il Governo avrà due anni, anziché meno di uno, per adottare i decreti necessari a determinare i Lep, cioè quei livelli essenziali delle prestazioni che dovranno essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. Una modifica che recepisce una delle principali osservazioni emerse nel ciclo di audizioni parlamentari.

Assenza di dati e analisi

«Dalle audizioni finora svolte è emersa con chiarezza l’assenza di dati e di analisi che consentano di capire quali siano le specificità di ciascuna delle quattro Regioni del Nord che giustifichino la richiesta di ottenere le stesse identiche ulteriori competenze legislative e amministrative», osserva il parlamentare torinese. Non solo. Per il senatore dem resta impossibile comprendere quali effetti concreti questa devoluzione produrrà tanto per i cittadini del Nord quanto per quelli delle altre Regioni italiane.

Il ragionamento si fa ancora più netto quando entra nel merito delle competenze richieste. Se trasferire alle Regioni la dichiarazione dello stato di calamità naturale rappresenta davvero un miglioramento dell’efficacia amministrativa, domanda Giorgis, perché questo principio dovrebbe valere soltanto per Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto e non per tutto il Paese?

Ministri “dimezzati”

Lo stesso interrogativo riguarda la sanità. Le Regioni settentrionali chiedono infatti maggiore libertà nell’utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato e minori vincoli sulle retribuzioni del personale sanitario e sulle tariffe. «Perché una maggiore discrezionalità dovrebbe valere solo per le Regioni del Nord se migliora davvero la qualità della sanità pubblica e non crea disuguaglianze che compromettono i diritti di tutti i cittadini?», si chiede il senatore.

Da qui la richiesta avanzata dall’opposizione di ascoltare direttamente i ministri competenti, Nello Musumeci per la Protezione civile e Orazio Schillaci per la Salute. Richiesta respinta dalla maggioranza. «Abbiamo chiesto di conoscere quale sia la valutazione dei ministeri interessati. La maggioranza si è però opposta e in maniera del tutto incomprensibile ha escluso ogni audizione dei ministri “dimezzati”. Cosa teme? Cosa potrebbero dire di così imbarazzante i ministri che perderanno competenze rilevanti sul Nord del Paese?», conclude Giorgis.

“Le preintese aggirano la Consulta”

Le critiche dell’opposizione trovano peraltro un sostegno nelle audizioni svolte davanti alle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato. A mettere in discussione l’impianto delle preintese sono stati infatti due tra i massimi esperti del diritto pubblico italiano, per quanto politicamente vicini al centrosinistra: l’ex presidente della Corte costituzionale Ugo De Siervo e il presidente emerito del Consiglio di Stato Alessandro Pajno.

Il punto centrale è che le quattro intese risultano sostanzialmente identiche, come abbiamo scritto recentemente. Una circostanza che, secondo De Siervo, contraddice apertamente la logica dell’articolo 116 della Costituzione, quello che disciplina l’Autonomia differenziata.

«È curioso – osserva l’ex presidente della Consulta – che proposte di regionalismo differenziato producano una proposta identica per tutte e quattro le Regioni. Questo equivale a dire che il regionalismo si differenzierebbe rispetto alle Regioni ordinarie non coinvolte, mentre per le quattro Regioni si richiede l'applicazione di un trattamento uniforme nelle materie indicate».

Una situazione che, ricorda il costituzionalista, appare in evidente contrasto con quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza del 2024, che aveva chiarito come le ulteriori forme di autonomia possano essere riconosciute soltanto in presenza di specifiche peculiarità territoriali.

La “terza categoria” di Regioni

Per De Siervo le conseguenze sarebbero tutt’altro che secondarie. L’Italia finirebbe infatti per articolarsi in tre diversi modelli regionali: le cinque Regioni a statuto speciale, le Regioni ordinarie “tradizionali” e, infine, le quattro Regioni del Nord dotate di un ordinamento speciale ma identico tra loro. «Entrerebbero in vigore leggi complete uguali tra loro – avverte – con rischi evidenti rispetto alla costituzionalità. Si verrebbero a creare nuove normative per gli ambiti di materie previste dalle intese con la conseguenza che il libero potere legislativo del Parlamento verrebbe negato».

Una lettura condivisa anche da Pajno, in passato stretto collaboratore di Romano Prodi. «Il testo delle preintese risulta identico per le quattro Regioni e ciò evidenzia la non conformità al quadro costituzionale sia sotto il profilo dell’adeguata istruttoria scientifica, in quanto c'è un palese difetto di istruttoria, sia sotto il profilo dello sviamento del potere», afferma il presidente emerito del Consiglio di Stato. Secondo Pajno non si stanno infatti costruendo deroghe calibrate sulle peculiarità di Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, ma un regime uniforme destinato a una vasta porzione del territorio nazionale.

Una scelta che, aggiunge, rischia di configurare «una piena violazione del principio costituzionale di unità della Repubblica», perché «quattro Regioni uniformemente si distaccano dalle Regioni a statuto ordinario con uguaglianza sostanziale di motivazione».

Il fronte dei Lep

Parallelamente prosegue anche il confronto sul disegno di legge relativo ai Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), altro tassello indispensabile per il percorso dell’Autonomia differenziata. Qui la Lega prova a blindare l'iter. Il co-relatore Paolo Tosato ha infatti presentato un emendamento che introduce un termine di trenta giorni entro cui la Conferenza unificata dovrà esprimere il proprio parere sui decreti legislativi. Scaduto quel termine, il Governo potrà comunque procedere. Una modifica che viene letta come il tentativo di evitare possibili rallentamenti da parte delle Regioni meridionali, comprese quelle governate dal centrodestra, tradizionalmente più prudenti sul tema della devolution.

Così, mentre il Governo accelera sulla strada dell’Autonomia, cresce il fronte di chi sostiene che le preintese, almeno nella loro formulazione attuale, rischino non solo di riaprire il contenzioso davanti alla Consulta, ma di riproporre proprio quei profili di illegittimità costituzionale che la sentenza del 2024 sembrava avere definitivamente archiviato.