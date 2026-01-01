Alessandria, venerdì gara per progettazione nuovo ospedale

A pochi giorni dalla firma del decreto del ministro della Salute ,Orazio Schillaci, che ha riconosciuto l'Irccs Alessandria-Casale primo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico del Piemonte, il territorio alessandrino compie un altro passo storico nel percorso di crescita e innovazione. Dopo aver presentato a inizio giugno l'avvio dei lavori del nuovo blocco operatorio dell'Infantile da oltre 7.5 milioni, venerdì 19 giugno al via il bando di gara per individuare l'operatore economico cui affidare la progettazione del nuovo ospedale che sorgerà nell'area Galimberti. "Si tratta di un passaggio fondamentale nell'iter che porterà alla realizzazione di uno dei più importanti investimenti di edilizia sanitaria del Piemonte - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio - per un valore complessivo di 410 milioni. Sarà finanziato attraverso il programma Inail dedicato agli interventi di elevata utilità sociale in questo campo. La pubblicazione del bando rappresenta un passaggio fondamentale verso un'opera strategica per l'intero Piemonte. Come Regione, abbiamo anticipato 20 milioni, che Inail restituirà al momento della validazione del progetto. Continua il nostro l'impegno sugli Irccs piemontesi, puntando a ottenerlo sul Regina Margherita e sul Sant'Anna, l'ospedale della mamma e del bambino". Entro fine anno la progettazione sarà affidata e assegnata. Chi vince avrà il 2027 per redarre il progetto; a fine 2027 trasmissione dei documenti a Inail. "Tutti gli 11 ospedali piemontesi sono interamente finanziati, localizzati e/o in corso di progettazione. O, come oggi, in assegnazione di progettazione", conclude Cirio. "Un risultato straordinario, un valore importante che ci porta nel novero dei 50 ospedali più importanti a livello nazionale. E, soprattutto, ci permette di portare la ricerca al letto del paziente e ridare giustizia, rendendo onore a quelle vittime del mesotelioma e delle patologie amianto correlate, dalle quali nasce la grande iniziativa dell'Irccs - aggiunge Federico Riboldi, assessore regionale alle Sanità -. Sono orgoglioso come ex sindaco di Casale, cittadino, assessore regionale perché l'Irccs servirà al territorio, ma sarà un punto di riferimento a livello globale. Così come il nuovo ospedale di Alessandria, con un incremento di oltre 120 posti letto, sarà una struttura moderna, sostenibile, tecnologicamente avanzata e progettata per mettere al centro le persone, integrando assistenza, ricerca, formazione, innovazione".