LA SACRA RUOTA

Filosa cambia marcia a Stellantis: buona impressione, ora i risultati

Primo esame superato per l'amministratore delegato davanti al Parlamento. Toni e approccio lontani dall'era Tavares, cinque miliardi per l'Italia e Mirafiori al centro della strategia. Ma dovrà dimostrare che non è cambiato solo lo stile

Non sono stati soltanto i cinque miliardi promessi per l’Italia o il piano per gli stabilimenti a segnare la distanza tra Antonio Filosa e Carlos Tavares. Ancora prima dei numeri, a cambiare è stato il linguaggio. Il manager napoletano, cresciuto alla scuola di Sergio Marchionne, si è presentato davanti al Parlamento con quell’empatia che il suo predecessore manco poteva sognare. Lontanissima l’audizione dell’11 ottobre 2024, quando l’allora numero uno di Stellantis, parlando in inglese e limitandosi a chiedere incentivi e a denunciare gli alti costi italiani, lasciò trasversalmente delusi maggioranza e opposizioni, tanto che Carlo Calenda la definì una “lezioncina astratta”, Giuseppe Conte parlò di intervento “insoddisfacente e deficitario”, e che noi dello Spiffero sintetizzammo quel pomeriggio con un titolo impietoso: “Tavares parla (inglese) ma non dice nulla”.

Filosa imbocca invece un’altra strada e sceglie di partire da Sergio Marchionne, che trasformò la Fiat sull’orlo del fallimento in un gruppo automobilistico globale, proprio nel giorno in cui l’ex amministratore delegato avrebbe compiuto 74 anni. E soprattutto parte dall’Italia.

«Da italiano so perfettamente quanto la grandezza di questa azienda affondi le sue radici anche in questo Paese», esordisce nella Sala del Mappamondo di Montecitorio. «Grazie a questo legame e al supporto che l’Italia ci ha dato, oggi Stellantis è una grande azienda globale che rappresenta il meglio dell’italianità nel mondo». Un richiamo identitario che prosegue ricordando come i valori di Marchionne «accompagnino ancora oggi le persone di Stellantis che, come me, hanno avuto la fortuna di lavorare con lui». Un incipit che segna la distanza siderale rispetto alla stagione precedente e prepara il terreno a un messaggio destinato soprattutto alla politica: l’Italia torna al centro della strategia del gruppo.

Italia al centro della strategia europea

Filosa rivendica il lavoro svolto nell’ultimo anno, sostenendo che Stellantis ha ormai invertito la rotta, spiegando che la riorganizzazione del gruppo è passata attraverso il rafforzamento delle strutture regionali e una maggiore autonomia delle cinque grandi aree geografiche: Europa, Nord America, Sud America, Medio Oriente e Africa, Asia-Pacifico.

Ed è proprio l’Europa ad avere come baricentro l’Italia. «L'Italia si posiziona al centro dell'Europa, la regione guidata da Emanuele Cappellano, che ha il suo ufficio a Mirafiori, il nostro quartier generale europeo». Per questo, ribadisce, «investiremo significativamente», confermando il piano già illustrato ai sindacati lunedì scorso: cinque miliardi di euro destinati all'innovazione in Italia entro il 2030. Il manager ha rivendicato anche i primi segnali di ripresa: «Nei primi cinque mesi dell’anno in Italia abbiamo registrato una crescita di quasi il 15% nelle vendite, un più 16% nella produzione e un meno 30% nel ricorso alla cassa integrazione».

Una svolta costata 25 miliardi

Secondo il numero uno di Stellantis, la vera inversione di tendenza non riguarda soltanto gli investimenti, ma soprattutto il cambio di filosofia industriale. «Abbiamo invertito la rotta anteponendo la qualità alle efficienze a tutti i costi e tornando a puntare sulla forza dei nostri prodotti». Una scelta che ha comportato anche un forte investimento sulle competenze, con l’assunzione di migliaia di ingegneri nel mondo e il rafforzamento degli standard industriali.

Il prezzo, però, è stato elevato. «Imprimere un cambiamento così profondo alla nostra strategia è stato difficile, ci è costato 25 miliardi di oneri, ma è stato necessario per metterci nelle condizioni di ripartire con rinnovata fiducia». L’obiettivo, ha spiegato Filosa, è stato «riportare le persone al centro di tutto ciò che facciamo».

Conti in ripresa e 45 miliardi di liquidità

Il manager ha portato numeri destinati a rassicurare Parlamento e mercati. «Nel primo trimestre del 2026 siamo tornati a una crescita redditizia», sottolinea, ricordando come le immatricolazioni mondiali siano aumentate del 12%, spinte soprattutto dall’Europa e dal Nord America. E anche la situazione finanziaria non desta preoccupazione, nonostante il quadro geopolitico internazionale. «Possiamo contare su basi finanziarie solide, capaci di proteggerci dalla volatilità del contesto internazionale», afferma, ricordando che Stellantis dispone oggi di «quasi 45 miliardi di euro di liquidità».

Ma subito ha invitato alla prudenza. «Ci sono segnali incoraggianti, ma le criticità registrate negli ultimi anni non sono ancora alle nostre spalle». Per questo, aggiunge, «per garantire sostenibilità a lungo termine è indispensabile che anche il quadro normativo sostenga la competitività del settore in Italia e in Europa».

Un futuro per ogni stabilimento italiano

Uno dei messaggi più attesi riguarda la rete produttiva nazionale. «Ogni stabilimento italiano ha una missione produttiva nel piano strategico», ha assicurato Filosa. A Pomigliano arriverà entro il 2028 la nuova piattaforma E-Car destinata alle utilitarie europee. «Le E-Car sono auto piccole, elettriche, europee ed ecologiche. Tutte rigorosamente Made in Europe», ha spiegato, aggiungendo che il prezzo di circa 15 mila euro consentirà di rendere questi modelli più accessibili. Accanto alle nuove vetture continuerà la produzione della Pandina ibrida almeno fino al 2030.

Mirafiori torna protagonista

Ampio spazio viene riservato a Torino. Mirafiori viene definita la «casa italiana ed europea» di Stellantis e il quartier generale continentale del gruppo. L’avvio della produzione della Fiat 500 ibrida ha già prodotto effetti concreti. «La produzione è aumentata di oltre il 100% rispetto all’anno scorso», ha sottolineato, spiegando che ciò ha consentito l’ingresso di centinaia di nuovi lavoratori.

Nel polo torinese prosegue inoltre la produzione dei cambi elettrificati eDCT destinati alle vetture ibride, cresce l’hub dell'economia circolare dedicato alla rigenerazione di motori, cambi e batterie e continuano le attività del centro di ricerca sulle batterie. A Mirafiori lavorano inoltre oltre 3.000 ingegneri e hanno sede sia il quartier generale italiano sia quello europeo di Stellantis.

È probabilmente questo il passaggio più interessante dell’intera audizione, almeno guardandolo con gli occhi di Torino. Più ancora dei volumi produttivi, Filosa indica quale dovrà essere la missione futura di Mirafiori: non soltanto fabbrica, ma centro decisionale, di progettazione, ricerca e sviluppo. Una visione che coincide con quella sostenuta da tempo dallo Spiffero: inseguire il ritorno al Novecento delle tute blu significherebbe condannarsi a competere con Paesi dove il costo del lavoro resterà inevitabilmente più basso. La vera partita si gioca invece sul know how, quello che è molto più difficile delocalizzare: ingegneria, software, batterie, economia circolare, intelligenza artificiale e innovazione. Se Torino vuole continuare a essere capitale dell’automobile, dovrà esserlo soprattutto come capitale dell’intelligenza industriale.

Da Melfi ad Atessa, passando per Maserati

Per Melfi il rilancio passa dalla nuova Jeep Compass e dalla DS N°8 già entrate in produzione, cui seguiranno la nuova Lancia Gamma, la DS N°7 e, entro il 2028, un nuovo modello Alfa Romeo. A Modena Stellantis ha riportato la produzione delle Maserati GranTurismo e GranCabrio, riducendo il ricorso ai contratti di solidarietà e inaugurando la nuova Bottega Fuoriserie dedicata alle personalizzazioni. Più complesso il quadro di Cassino, dove il gruppo sta lavorando «anche insieme a possibili partner industriali» per definire il futuro del marchio Maserati, mentre nel frattempo arriveranno nuove serie speciali di Giulia e Stelvio e dal 2027 una nuova Maserati Grecale.

L’annuncio economicamente più rilevante riguarda però Atessa. «Solo ad Atessa investiremo oltre un miliardo di euro nei prossimi cinque anni», ha annunciato. «Una scelta straordinaria che garantirà il futuro dello stabilimento». Il polo abruzzese produrrà la nuova generazione dei grandi veicoli commerciali e utilizzerà sempre più strumenti di intelligenza artificiale, arrivando persino a integrare dati produttivi e previsioni meteorologiche per ottimizzare i consumi energetici.

Il conto salato dell’energia

Se gli investimenti rappresentano il messaggio positivo dell’audizione, il conto dell’energia è invece il vero grido d’allarme rivolto alla politica. «Nel primo trimestre del 2026 Stellantis ha pagato in Italia in media 205 euro per megawattora di elettricità, contro circa 90 euro in Spagna e 100 euro in Francia». Un differenziale che pesa non soltanto sui conti del gruppo ma su tutta la filiera dei fornitori. Pur riconoscendo gli interventi già adottati dal governo, Filosa sostiene che servano «risposte davvero straordinarie e urgenti».

L’altra richiesta riguarda il mercato del lavoro, con l’invito ad adottare strumenti di maggiore flessibilità organizzativa sul modello spagnolo, così da consentire alle imprese di adattare la produzione alle oscillazioni della domanda mantenendo al tempo stesso adeguate tutele per i lavoratori.

L’appello finale all’Europa

L’ultimo messaggio è indirizzato direttamente a Bruxelles. Secondo Filosa occorre rivedere le regole europee per l’automotive concentrandosi su tre priorità: veicoli commerciali, auto compatte e Made in Europe. Per i furgoni chiede maggiore flessibilità negli obiettivi di elettrificazione: «Un furgone destinato al lavoro non può essere trattato come un’automobile», ha osservato, ricordando che in Italia la diffusione dei modelli elettrici nel comparto è ancora limitata.

Sul fronte delle utilitarie accoglie con favore l’ipotesi di incentivi specifici della Commissione europea, mentre sul Made in Europe sollecita una politica industriale capace di premiare la produzione continentale, con tempi più realistici per obblighi come la localizzazione della filiera delle batterie e senza nuovi oneri per le imprese.

Patto con politica, sindacati e filiera

Nelle conclusioni dell’audizione il ceo è tornato sui risultati ottenuti e ha lanciato un appello alla corresponsabilità. «Negli ultimi dodici mesi abbiamo lavorato con responsabilità per il bene della nostra azienda, dei nostri stabilimenti, dei territori in cui operiamo e dei nostri lavoratori. Abbiamo rispettato gli impegni presi e, con il nuovo piano, abbiamo aggiunto tasselli importanti per il futuro».

Ma avverte che l’impegno del gruppo non è sufficiente. «Per continuare su questa strada c’è bisogno del contributo di tutti: istituzioni nazionali ed europee, sindacati e filiera produttiva. È necessario che tutto l’ecosistema si mobiliti per il futuro dell’industria dell’auto, un settore fondamentale che, da sempre, contribuisce alla centralità dell’Italia in Europa e nel mondo».

A raccogliere l'assist è stato il presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, leghista piemontese, che ha ricordato come «la crisi dell’auto abbia conseguenze negative a cascata», coinvolgendo interi territori, filiere di piccole e medie imprese e decine di migliaia di posti di lavoro. Una crisi, ha osservato, «largamente generata nell'ambito delle istituzioni europee» e che proprio a Bruxelles dovrà trovare «un'adeguata e lungimirante soluzione».

L’impressione è che Filosa abbia voluto presentarsi prima ancora che presentare un piano industriale. Toni diversi, linguaggio meno burocratico, maggiore disponibilità al confronto. Resta da verificare se alle parole seguiranno i risultati produttivi e occupazionali che Parlamento, sindacati e territori attendono da anni. Ma rispetto all’era Tavares, il cambio di registro è apparso evidente fin dal primo minuto.