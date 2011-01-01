POLVERE DI (5) STELLE

"Patrimoniale? Meglio attrarli i capitali". L'ex grillino boccia Schlein (e Appendino)

Carabetta, parlamentare M5s nella scorsa legislatura e oggi country manager di Trade Republic, contesta la proposta della segretaria dem sostenuta dall'ex sindaca di Torino (ma non da Conte): "Non è chiaro quanto si ricava e cosa fare con quei soldi, serve serietà"

Attrarre i capitali piuttosto che tassarli. Parola dell’ex M5s Luca Carabetta, oggi country manager della banca digitale tedesca Trade Republic. Con l’avvicinarsi delle elezioni Politiche, la patrimoniale è tornata al centro del dibattito politico italiano, con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in prima fila per rilanciare la proposta, insistendo sull’idea che una tassazione sui grandi patrimoni come strumento per ridurre le disuguaglianze e finanziare la spesa sociale.

Dentro il Movimento 5 Stelle il presidente ed ex premier Giuseppe Conte appare decisamente più scettico sull’opportunità di una misura simile, almeno nei termini in cui viene proposta. Una cautela che non appartiene invece all’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, al contrario schierata con decisione su posizioni del tutto favorevoli alla tassazione dei grandi patrimoni. Ma le voci più taglienti arrivano dall’esterno della politica attiva.

Lo startupper pentastellato

Carabetta ha una traiettoria biografica insolita: nato a Rivoli nel 1991, ingegnere energetico formatosi al Politecnico di Torino, sviluppatore software, cofondatore di startup tecnologiche, eletto deputato per il M5s nel 2018 (già allora non particolarmente affine alle idee di Appendino) e oggi country manager in Italia di Trade Republic, la fintech tedesca attiva in 17 paesi con oltre 100 miliardi di euro in gestione e più di 8 milioni di clienti, di cui oltre 500mila in Italia.

Quando si parla di patrimoniale Carabetta non usa mezzi termini: “Io sono per attrarli i capitali, prima che tassarli”. La critica alla proposta di Schlein è triplice. Prima di tutto, l’assenza di numeri credibili: “Non è chiaro quanto gettito si ricaverebbe, visto che in base a come viene modulata bisognerà considerare gli effetti negativi della misura, come un’assai probabile fuga di capitali”. Poi c’è il problema del conteggio dell’imponibile, legato all’entità del patrimonio: “Avere una ricchezza patrimoniale non equivale ad avere liquidità disponibile”. Infine, la questione della destinazione delle risorse: “Non è chiaro cosa farci con quei soldi ricavati. La considero una mancanza grave da parte di chi si prepara a governare questo Paese, mi sembrano annunci di puro posizionamento”.

Una valutazione piuttosto netta quella dell’ex deputato pentastellato, che va a intaccare la credibilità programmatica della coalizione di centrosinistra in materia economica.

Miti da sfatare

Carabetta allarga poi il ragionamento a una questione culturale più profonda, che chiama in causa l'immagine distorta degli investitori nel senso comune italiano: “C’è una mentalità molto italiana per cui gli investimenti li fanno solo i ricchi, mentre la gente comune preferisce risparmiare. Ma non è così, sono tantissimi i giovani che investono, anche grazie a strumenti nuovi che hanno democratizzato l'accesso alla finanza, lo vedo tutti i giorni grazie al mio lavoro”.

Proprio Trade Republic è infatti una di quelle piattaforme – alla pari di altre tedesche come Scalable e N26 e della lituana Revolut – che ha contribuito a questa democratizzazione: piani di accumulo a partire da un euro, strumenti accessibili via smartphone, commissioni ridotte. Il suo country manager in Italia sa bene chi sono i clienti tipo: non grandi patrimoni ereditati, ma lavoratori e under 40 che cercano di far fruttare quello che mettono da parte, consapevoli che la previdenza pubblica non garantirà loro granché.

È su questo sfondo che si inserisce la critica alla proposta (anch’essa proveniente dal Pd) di aumentare la tassazione sulle rendite finanziarie: “Dicono che sia per tassare i ricchi, ma questo è profondamente falso. In Italia ci sono milioni di famiglie che anziché far marcire il proprio denaro in banca decidono di investirlo. Sono persone comuni: adulti che hanno messo da parte tutta la vita o giovani che fanno il loro piano di accumulo perché sanno che non potranno avere nulla dallo Stato. Aumentare questa tassazione colpisce le persone comuni, non i multimilionari”. La chiosa finale di Carabetta suona come un’altra stoccata: “Ma perché ogni volta che ci avviciniamo alle elezioni si parla sempre e solo di tasse?”.

Il nodo politico

La domanda che rimane aperta, al netto delle posizioni individuali, è se la patrimoniale sia una proposta seria o uno strumento di identità politica. In Italia, il dibattito sulla tassazione dei patrimoni ha una lunga storia di annunci e retromarce: il prelievo forzoso del 1992, la tassa sulle successioni abolita e mai reintrodotta stabilmente, le varie ipotesi mai concretizzate sugli immobili. Ogni volta, la misura si è scontrata con la complessità tecnica, la resistenza dell'opinione pubblica e soprattutto la difficoltà di definire con precisione la platea dei contribuenti colpiti senza produrre effetti indesiderati.

Le esperienze internazionali non offrono un quadro univoco: Francia e Spagna hanno sperimentato forme di wealth tax con risultati controversi, tra fughe di capitali e gettiti inferiori alle attese. La Svezia l’ha abbandonata, mentre la Svizzera la applica a livello cantonale in forma più soft. L’Ocse stessa, in diversi rapporti, ha segnalato la difficoltà di progettare patrimoniali efficaci senza una cooperazione fiscale internazionale molto più stringente di quella attuale.

Il punto, allora, non è se tassare la ricchezza sia giusto o sbagliato in linea di principio, ma piuttosto se la proposta che arriva dal Pd e da altre parti del campo largo sia, allo stato attuale, abbastanza dettagliata e tecnicamente solida da essere presa sul serio come programma di governo. E su questo, le critiche di un addetto ai lavori come Carabetta pongono domande concrete, che meriterebbero risposte altrettanto adeguate.