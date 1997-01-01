TERTIUM DATUR

Picierno cerca Spazio (pubblico) in Piemonte, reunion degli apolidi del riformismo

Non una caserma ma un "campeggio libero", come definisce Esposito il movimento fondato dalla vicepresidente del Parlamento europeo. A Torino il 1° luglio appuntamento di chi vuole dimostrare che il bipolarismo non è l'unico destino possibile

Più che una convention sarà una conta. Non degli iscritti, ma dei sopravvissuti. Sopravvissuti alla dissoluzione della Margherita, alle metamorfosi del Partito Democratico, alla parabola di Scelta Civica, al naufragio del Terzo Polo e alle infinite traversate del deserto del centro italiano. Pina Picierno li ha chiamati a raccolta con Spazio Pubblico e, per il debutto del suo movimento, ha scelto Torino. Non è una coincidenza: poche città conservano ancora un patrimonio così ricco di ex popolari, rutelliani, radicali, liberal e riformisti rimasti politicamente senza patria.

L’appuntamento è fissato per il 1° luglio, nel tardo pomeriggio, all’Nh Santo Stefano alle Porte Palatine, e già prima di conoscere il copione la curiosità supera l’attesa. Il format è ancora in via di definizione: potrebbe essere un one woman show con la vicepresidente del Parlamento europeo intervistata sul palco oppure una conversazione a più voci con alcuni dei primi compagni di viaggio. In realtà il contenitore conta quasi meno del contenuto. Perché l’interesse non nasce tanto dall’ennesima creatura che si affaccia sulla scena politica, quanto dal pubblico che promette di radunare.

Orfani e apolidi

Nella sala dell’albergo torinese si ritroveranno, per la prima volta dopo anni, i tanti orfani della stagione riformista del centrosinistra: delusi dalla torsione a sinistra del Pd di Elly Schlein, reduci terzopolisti, renziani ormai disincantati, calendiani preoccupati dalle continue mattane del loro leader, ex radicali, liberali in libera uscita, amministratori civici e perfino qualche ex leghista. Una compagnia eterogenea che difficilmente troverebbe posto nelle liturgie dei tradizionali partiti. Ed è proprio questo il messaggio che gli organizzatori vogliono trasmettere. “Non una caserma ma un campeggio libero”, sintetizza con una delle sue immagini più efficaci l’ex senatore Stefano Esposito, tra i primi sostenitori del progetto. L’idea è quella di creare un luogo di discussione, non un apparato. Un laboratorio più che un partito. Almeno per ora.

Da Torino partirà così il tour nazionale di Spazio Pubblico, destinato prima della pausa estiva a fare tappa anche a Milano, Roma e Napoli. Picierno continua a ripetere che non si tratta di un partito, né di una corrente, né tantomeno di una scissione del Pd. L’ambizione è piuttosto quella di costruire un luogo di confronto per quel vasto arcipelago riformista che oggi non si riconosce né nel centrodestra né nel campo largo a trazione Conte-Schlein. Un progetto che, spiega, vuole «unire un fronte troppo spesso frammentato e costruire un polo europeista e democratico», aderendo al Partito Democratico Europeo, la famiglia politica di Renew Europe a Bruxelles.

Rompere la tenaglia dei due poli

«Non mi rassegno all'idea che gli italiani debbano scegliere tra populismi che si alimentano a vicenda», ha spiegato l'europarlamentare dopo l’addio al Pd. Per questo, dice, occorre «occupare non il centro dello schieramento, ma il centro dei problemi del Paese». Al movimento sono già arriate decine di migliaia di adesioni raccolte in pochi giorni, molte delle quali provenienti da persone che avevano abbandonato da tempo ogni militanza politica.

Picierno evita accuratamente parole che considera ormai logore. «Federatore», «campo», «centrismo», «Terzo Polo»: termini da archiviare, sostiene, perché interessano gli addetti ai lavori e non gli elettori. La missione, invece, sarebbe quella di «rigenerare un popolo» che continua a riconoscersi nei valori del riformismo europeo, della competenza, della crescita economica, dell'innovazione e della mobilità sociale. Il tutto con una forte impronta europeista e atlantista, dove il sostegno all’Ucraina rappresenta uno spartiacque politico non negoziabile.

Milano, prove tecniche

Le coordinate sono emerse con chiarezza nella convention milanese degli europeisti al Teatro Franco Parenti, dove Picierno è salita sul palco insieme al leader di Azione Carlo Calenda, all’ex presidente del Consiglio Mario Monti, all’economista Carlo Cottarelli, al deputato Luigi Marattin, all’europarlamentare Elisabetta Gualmini, alla presidente di Azione Elena Bonetti, al consigliere di Azione Daniele Nahum, oltre ai promotori Piercamillo Falasca e Sergio Scalpelli. Lì è stato presentato anche Europeisti.eu, identificato dai colori giallo e blu e da un simbolo floreale ispirato al tridente ucraino.

Monti ha parlato della necessità di «superare il bipolarismo», mentre Calenda ha rilanciato l’idea di un centro «indipendente dai due poli» capace di contrastare «la deriva populista di destra e sinistra». Picierno, dal canto suo, ha definito il campo largo «scivolato verso il populismo con la pochette di Giuseppe Conte», accusando il Pd di Schlein di avere progressivamente rinunciato alla cultura di governo. Alla segretaria democratica ha riservato anche una stoccata personale: «Ho l’impressione che pensi di risolvere le contese con emissari o con il ghosting».

Tra ex e post

Intanto, sotto la Mole si sta ricomponendo una parte consistente della diaspora riformista. Tra i primi ad aderire spicca Gianluca Susta, una biografia che attraversa quasi per intero la storia del cattolicesimo democratico degli ultimi trent’anni: dalla Democrazia Cristiana al Partito Popolare, quindi Margherita, Pd, Scelta Civica e Azione. Già sindaco di Biella, parlamentare nazionale, eurodeputato e vicepresidente della Regione Piemonte nella giunta Mercedes Bresso, rutelliano prima, montiano poi, calendiano senza mai rinnegare la propria collocazione europeista e moderata.

Con lui riemerge anche un pezzo della vecchia galassia rutelliana. Hanno infatti aderito Giorgio Merlo, parlamentare per quattro legislature con Partito Popolare Italiano, Ulivo, Margherita e Pd, già sindaco di Pragelato, editorialista, saggista e instancabile animatore dell’area cattolico-democratica, che nel 2022 tentò senza fortuna il rientro in Parlamento con il Terzo Polo, e Gianni Vernetti, assessore allo Sviluppo sostenibile nella giunta Castellani, poi deputato della Margherita e sottosegretario agli Affari Esteri nel secondo governo Prodi, uomo di fiducia di Francesco Rutelli e ribattezzato “Luttwak di via della Rocca” per la sua passione geopolitica. Dopo essere stato tra i fondatori del Pd nel 2007, Vernetti fu anche tra i primi ad abbandonarlo seguendo la scissione rutelliana, per poi rientrare e infine allontanarsi dalla politica attiva, almeno fino a oggi.

Tra le adesioni di maggiore peso figura poi Stefano Esposito, già senatore del Pd e storico volto del fronte favorevole alla Torino-Lione. La sua vicenda politica si intreccia con un lungo calvario giudiziario: un’esperienza che ne ha rafforzato il profilo garantista e che spiega la sintonia con un movimento che rivendica cultura liberale e stato di diritto. È suo anche lo slogan destinato a diventare il manifesto della nuova avventura: “Non una caserma, ma un campeggio libero”.

Radicali liberi

Accanto agli ex popolari e agli ex ulivisti trovano spazio anche i radicali storici. C’è Emilia Rossi, avvocata, esponente radicale e consigliera comunale di Torino dal 1993 al 1997; con lei il marito Marco Taradash, già deputato, parlamentare europeo e protagonista delle battaglie antiproibizioniste, oggi tra le voci più autorevoli del garantismo italiano e della critica all’espansione del potere della magistratura. A completare il versante radicale c’è Carmelo Palma, storico dirigente del Partito Radicale, già consigliere comunale di Torino e assessore regionale del Piemonte.

Il quadro piemontese si completa con Angela Motta, già consigliera regionale del Partito Democratico eletta in provincia di Asti, e con Mauro Chianale, ex deputato dell’Ulivo dal 2001 al 2008, proveniente dal Psi ed ex sindaco di Caluso. Un mosaico che riunisce ex popolari, rutelliani, radicali, socialisti, ulivisti e liberal-democratici: tutti reduci da percorsi diversi, ma accomunati dall’idea che tra il Pd a trazione Schlein-Conte e il centrodestra ci sia ancora uno spazio politico da riempire.

Si parte per il campeggio?

Naturalmente la domanda resta tutta aperta. La storia recente del centro italiano è disseminata di cantieri rimasti incompiuti. Da Scelta Civica di Mario Monti al Terzo Polo di Renzi e Calenda, fino alle molte iniziative civiche nate con l’ambizione di rompere il bipolarismo e rapidamente riassorbite dalla forza di gravità dei partiti. Lo sanno gli stessi partecipanti. Al Teatro Parenti qualcuno, spritz alla mano, osservava con prudenza: «Forse è la volta buona. Ma per noi la volta buona era già la scorsa».

A Torino, però, prima ancora di capire se nascerà davvero un nuovo soggetto politico, si misurerà una cosa più semplice e forse più importante: quanti sono davvero i “senza patria” della politica italiana e, soprattutto, se hanno ancora voglia di rimettersi in cammino. Per ora, come direbbe Esposito, non è una caserma. È un campeggio libero. Poi si vedrà se qualcuno avrà voglia di piantare fondamenta, invece dell’ennesima tenda.