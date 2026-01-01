Calenda, bene approccio di Filosa ma non sanno fare macchine

"Apprezziamo l'approccio più trasparente, gli investimenti promessi ad Atessa - se così sarà per i veicoli commerciali -, ma il problema è che veramente non sanno fare più le macchine, questo è un cavolo di problema". Lo ha affermato Carlo Calenda, segretario di Azione, a margine dell'audizione in Parlamento di Antonio Filosa, ad di Stellantis. "Filosa - ha commentato Calenda - si pone molto meglio di Tavares e certamente ci ha dato molti più dati. Dopodiché più della metà dell'aumento delle vendite in Italia è fatto in realtà dalla vendita di macchine Leapmotor, macchine cinesi. E il problema grosso rimane la gamma perché Maserati, Alfa Romeo e Lancia sono andate malissimo, i modelli non sono ancora previsti e aggiungo anche Cassino e Melfi che risentono tantissimo. Quindi il problema permane".