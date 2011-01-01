Piemonte dal vivo ottiene massimo dei fondi da ministero della Cultura

La Fondazione Piemonte dal vivo si conferma primo Circuito Multidisciplinare d'Italia nella graduatoria 2026 del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv) del ministero della Cultura. Con un punteggio complessivo di 83,31/100, la Fondazione si colloca al primo posto tra i Circuiti regionali multidisciplinari finanziati dal Ministero. Il contributo assegnato per il 2026 è pari a 894mila 883 euro, con il massimo incremento consentito rispetto all'annualità precedente: +1,50%. Il circuito piemontese di eventi dal vivo si occupa di spettacoli di prosa, danza e musica su tutto il territorio regionale, con attenzione verso accessibilità, nuove generazioni, talenti emergenti e reti nazionali e internazionali. La Fondazione lavora attualmente con oltre 70 comuni, per circa 900 repliche l'anno, con quasi 300 compagnie ospitate, su tutte le province del Piemonte. Nel 2025 si sono registrate oltre 142mila presenze. Gli abbonati sono stati 6.491, con un incremento del 3,7% rispetto al 2024. "La conferma di Piemonte dal Vivo al primo posto nella graduatoria Fnsv 2026 è un risultato che rafforza il ruolo del Piemonte nel sistema culturale nazionale - dichiara Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte -. Il ministero riconosce la qualità di un progetto che interpreta lo spettacolo dal vivo come servizio pubblico: vicino ai territori, accessibile, attento alle nuove generazioni e capace di costruire reti". "Il primo posto nazionale e il massimo incremento del contributo ministeriale confermano la solidità della Fondazione - afferma Manuela Lamberti, presidente di Fondazione Piemonte dal vivo -. È un riconoscimento che premia una progettualità credibile, costruita nel tempo, capace di tenere insieme qualità artistica, responsabilità gestionale e relazione con i territori". "È un risultato che appartiene alla squadra della Fondazione e ai Comuni, agli artisti, alle compagnie e ai partner con cui lavoriamo ogni giorno" sottolinea Matteo Negrin, direttore di Fondazione Piemonte dal Vivo.