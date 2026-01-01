Per medici famiglia obbligo di 6 ore settimanali in Case di comunità
Approvato dalle Regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia che, di fatto, sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal Pnrr per l'apertura delle Case di comunità, dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. L'atto di indirizzo, spiega la Conferenza delle Regioni, prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle Case di Comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali, per 48 settimane annue. "Tale intervento si somma all'obbligo per i medici già a rapporto orario di coprire i turni notturni, festivi e sabato, se richiesto dall'Azienda sanitaria".