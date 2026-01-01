PALAZZO LASCARIS

Voucher scuola, fumata bianca: si chiude domattina

Doveva essere oggi la giornata decisiva, ma l'impasse si è sciolto solo nel tardo pomeriggio: la giunta Cirio pronta a impegnarsi per fondi ulteriori sui BES, e a definire limiti di discrezionalità per gli importi. Le opposizioni pronte a ritirare i 6 mila emendamenti

La trattativa a Palazzo Lascaris tra maggioranza e opposizione sui voucher scuola si trascina ancora, ma solo per un altro giorno. Quella che doveva essere la giornata buona per chiudere la discussione e approvare il provvedimento non lo è stata, ma adesso l’accordo sembra esserci davvero.

Il Consiglio regionale del Piemonte aveva esaurito la seduta in mattinata, votando su alcuni degli oltre seimila emendamenti depositati dalle minoranze, senza poi riprendere i lavori nel pomeriggio. La riunione dei capigruppo convocata nel tardo pomeriggio ha invece prodotto il risultato atteso: le opposizioni — Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e Stati Uniti d’Europa — presenteranno un ordine del giorno che impegna la giunta di centrodestra guidata da Alberto Cirio a stanziare nel prossimo assestamento di bilancio le risorse aggiuntive necessarie a garantire un voucher maggiorato del 30% agli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

Sul nodo della trasparenza degli importi, cade il riferimento “fino a” a favore di una formulazione “da a”, che introduce così un limite minimo garantito. A fronte di queste concessioni, le opposizioni ritireranno gli emendamenti. L'obiettivo è approvare il provvedimento già nella mattinata di domani.

I motivi del contendere

I nodi che avevano bloccato la trattativa erano diversi. Oltre alla questione degli alunni BES e all’assenza di un importo minimo, sul tavolo erano rimasti aperti i criteri di riparto dei fondi — con l’obiettivo di distribuire i voucher a tutti i richiedenti, pur riducendo gli importi individuali — e la ridefinizione degli scaglioni Isee, con la proposta di riunire la fascia 0-9.000 euro, quest’anno divisa in due segmenti distinti (da 0 a 4 mila euro e da 4 a 9 mila €).

La ragione di tale suddivisione è quella di facilitare la redistribuzione degli importi, in modo da soddisfare tutte le domande pervenute: un risultato da rivendicare a cui la maggioranza non vuole assolutamente rinunciare. E infatti su quest’ultimo punto le interlocuzioni non hanno prodotto risultati concreti.

Unità ritrovata

Le opposizioni nel corso della giornata hanno diffuso un comunicato a firma congiunta delle quattro capogruppo, Gianna Pentenero del Pd, Sarah Disabato per il M5s, Alice Ravinale di Avs e Vittoria Nallo di Sue: Un segnale volto anche a ricucire le frizioni interne emerse nei giorni precedenti e offrire un fronte unitario alla trattativa. Le primedonne del campo largo riconoscono alcune aperture della maggioranza come un segnale positivo, dopo quattro giorni d’aula, ma mantengono la loro valutazione complessiva sul provvedimento: iniquo, e in particolare penalizzante per le famiglie nella fascia Isee più bassa, quelle fino a 9.000 euro, che si vedrebbero dimezzare le risorse destinate ai Voucher B, quelli destinati agli alunni delle scuole pubbliche.

Tra le criticità segnalate anche il taglio dei fondi per gli alunni con bisogni educativi speciali e per le aree interne e marginali, l’assenza di un importo minimo garantito — con cifre definite solo “fino a” — e la mancata riserva del 60% delle risorse regionali al Voucher B. Il voto delle opposizioni, anche a fronte delle modifiche concordate, resta dunque contrario. Ma domani mattina, salvo sorprese, si chiude.