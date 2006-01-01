MANOVRE AL CENTRO(SINISTRA)

Liste o listone, Lo Russo tentenna.

E Garibaldi scrive il canovaccio

Il secondo dossier di Alleanza per Torino offre al sindaco la possibilità di prendere tempo, riparandosi dietro al paravento di un programma civico condivisibile da tutti. Portas pronto a mollare il simbolo, ma solo come azionista di maggioranza

C’erano quasi tutti. Non tanto per discutere di welfare, casa o invecchiamento della popolazione, quanto per misurare lo stato di avanzamento del cantiere politico che dovrà ridisegnare il centro del centrosinistra torinese in vista del 2027. Il secondo Libro Bianco di Alleanza per Torino è diventato così qualcosa di diverso da un semplice appuntamento programmatico: una prova generale della futura coalizione che sostiene il sindaco Stefano Lo Russo in vista delle elezioni comunali del 2027.

Nella raccolta sala dei Bagni Pubblici di via Perosa a Torino, dove l’associazione guidata dall’economista Pietro Garibaldi ha presentato il documento “Torino tra economia e politiche sociali: un nuovo equilibrio tra pubblico e privato”, erano presenti praticamente tutti i protagonisti della galassia civica e moderata torinese.

Spettatori interessati

Un colpo d’occhio racconta più dei contenuti del dossier: erano infatti presenti l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, che mesi fa ha lanciato la sua lista “Civici al Centro”, il consigliere comunale dei Moderati Simone Fissolo, la segretaria regionale di Demos e consigliera comunale Elena Apollonio, l’assessore all'Anagrafe Francesco Tresso, a capo di Torino Domani, oltre ad esponenti di Azione e all’ex sindaco Valentino Castellani, arrivato a Palazzo Civico nel 1993 proprio grazie all’apporto decisivo delle forze civiche (la lista del sindaco si chiamava proprio Alleanza per Torino) e moderate, che lo preferirono a Diego Novelli.

Poche le assenze, giustificate ma significative. Non c’era Vittoria Nallo di Italia Viva, impegnata in Consiglio regionale per la discussione sui voucher scuola. Assente anche il consigliere comunale di +Europa Silvio Viale, sempre più un corpo estraneo alla maggioranza di centrosinistra in Sala Rossa e bersaglio di un isolamento politico ormai evidente: nell’ultima riunione di maggioranza il capogruppo del Pd Claudio Cerrato non lo avrebbe nemmeno convocato, evidentemente stufo delle continue intemerate che hanno messo più volte in difficoltà la sua stessa coalizione.

Il Libro

Sul piano formale, il Libro Bianco rappresenta il secondo tassello del percorso avviato da Alleanza per Torino dopo il documento dedicato al sistema universitario. Il think tank di Garibaldi, coordinato scientificamente dal professore Mario Calderini, torinese “espatriato” al Politecnico di Milano, ex presidente di Finpiemonte durante la giunta di Mercedes Bresso, propone una serie di misure che spaziano dal fondo per l'abitare accessibile alle “safe zone” per le persone neurodivergenti, passando per una cabina di regia sulla vita notturna e una “silver map” dedicata agli anziani.

Un contributo programmatico che il sindaco Lo Russo, presente in sala, nel suo intervento ha definito “utile e pragmatico”, lodando l’approccio basato sui dati e la collaborazione tra pubblico e privato: “La disponibilità e l’apertura di questo documento è prezioso per chi è protagonista della vita di questa città, che io credo possa vivere una grande fase di rilancio”, ha aggiunto il primo cittadino.

Eppur si muove

La vera discussione però, verte su altri aspetti. Per Lo Russo, infatti, Alleanza per Torino è certamente un laboratorio di idee, ma rappresenta soprattutto uno strumento politico prezioso: consente di tenere aperto il confronto tra le diverse anime centriste senza affrontare subito il nodo decisivo, quello delle liste.

Perché la questione che agita il centrosinistra torinese non riguarda tanto i contenuti programmatici quanto la forma della rappresentanza. Il sindaco deve infatti decidere se favorire la nascita di un grande contenitore civico e moderato, capace di riunire tutte le sigle oggi disperse e contendere ad Alleanza Verdi-Sinistra il ruolo di seconda forza della coalizione, bilanciando così la spinta verso sinistra della sua amministrazione, o al contrario mantenere separate le varie componenti, applicando un più prudente divide et impera.

Precedenti pericolosi

L’esperienza del 2021 pesa ancora. La Lista Lo Russo, nata per rafforzare il profilo civico del candidato sindaco, si disgregò infatti pochi mesi dopo il voto. Elena Apollonio e Silvio Viale imboccarono strade diverse, certificando la fragilità di un progetto costruito più attorno all’appuntamento elettorale che a una reale identità politica condivisa.

Per questo il sindaco prende tempo. Anche perché, a differenza di quanto accaduto a Roma con Alessandro Onorato (assessore ai Grandi Eventi nella giiunta di Roberto Gualtieri) e il suo Progetto Civico, Lo Russo ricopre un ruolo nazionale nel Partito Democratico come coordinatore dei sindaci dem e non è nelle condizioni di mettersi alla guida di una formazione politica autonoma, seppur alleata. Meglio prendere tempo, per perdere tempo e vedere come evolve la situazione.

Gelosie al centro

Il nodo principale resta quello dei rapporti tra Mimmo Portas e Paolo Chiavarino. I Moderati rappresentano da ormai vent’anni una presenza stabile nella politica cittadina e Portas è notoriamente affezionato al suo simbolo, che dal 2006 compare sulle schede elettorali, risultando il simbolo più longevo della storia politica torinese. Tuttavia, la prospettiva di diventare l’azionista di maggioranza di un grande listone civico potrebbe convincerlo a valutare formule finora considerate impraticabili. Nelle ultime settimane, i contatti tra il mondo dei Moderati e quello di Alleanza per Torino si sono intensificati proprio nella ricerca di una possibile sintesi: basti pensare all’appuntamento al Norman tra Portas e Garibaldi. Qualcosa bolle in pentola.

Dall’altra parte c’è Chiavarino, che attraverso i suoi Civici al Centro punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campo moderato e che in passato era proprio nei Moderati di Portas, ricoprendo anche la carica di assessore al Bilancio del Comune di Rivoli, prima di rompere con l’ex deputato. Da allora i rapporti tra i due sono pessimi, un dettaglio da non sottovalutare nella definizione dello scenario.

Gli altri soggetti dell’area centrista – Demos, Italia Viva, Azione e +Europa – appaiono invece troppo poco strutturati sul territorio comunale per affrontare da soli una competizione elettorale e hanno tutto l'interesse a favorire una soluzione unitaria. Non a caso proprio Demos e Moderati hanno già avviato un percorso comune, come confermato dalle dichiarazioni congiunte di Elena Apollonio e Portas diffuse al termine dell’iniziativa.

Il tempo della riflessione

In questo quadro, i Libri Bianchi di Garibaldi (ne arriveranno almeno altri due dopo le vacanze estive) assolvono una duplice funzione. Da un lato ambiscono a costruire una piattaforma programmatica condivisa in cui tutto l’arco civico-moderato possa riconoscersi, dall'altro consentono al sindaco di rinviare una decisione che oggi sarebbe prematura. Prima bisogna capire se esistano davvero le condizioni per una ricomposizione tra i diversi protagonisti del centro torinese.

Fino ad allora, il cantiere resta aperto. E mentre i professori discutono di welfare, casa e sviluppo economico, la politica continua a ragionare di simboli, leadership e futuri equilibri di potere. I contenuti possono attendere, le liste no: al voto manca meno di un anno e la “semina” di Lo Russo dovrà dare i suoi frutti.