Tuttocapsule supera i 44 milioni di ricavi, cresce la rete del caffè

Da catena specializzata nel caffè in capsule a gruppo diversificato che presidia l'intera filiera, dalla distribuzione alla produzione. È la traiettoria di crescita di P&C, holding con sede operativa a Settimo Torinese che fa capo a Tuttocapsule e ha chiuso l'esercizio 2024-2025 con un fatturato consolidato superiore a 44 milioni di euro e 161 dipendenti, l'82% dei quali donne. Il cuore del gruppo resta Tuttocapsule, fondata nel 2013 da Vincenzo Pagliero e diventata nel tempo la principale catena retail italiana specializzata nel caffè. La rete conta oggi 344 punti vendita tra Italia e 18 Paesi esteri e genera da sola un fatturato di 37 milioni di euro, in crescita del 12,1% rispetto all'anno precedente. A supporto dell'espansione c'è il polo logistico di Settimo Torinese, destinato ad ampliarsi ulteriormente. "Il 2025 per noi è stato un anno di svolta: è iniziato il percorso che ci porterà da realtà prevalentemente commerciale a gruppo anche produttivo e abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra presenza nel Nord Ovest", commenta il fondatore Vincenzo Pagliero. Negli ultimi mesi il gruppo ha accelerato la crescita attraverso una serie di acquisizioni strategiche. Ad aprile è entrata nel perimetro Mondocaffè, storica insegna ligure del retail del caffè, mentre a luglio è stata acquisita la maggioranza di Diffusion Food, azienda di Poirino specializzata nella produzione di bevande solubili e prodotti destinati al canale Ho.Re.Ca., consentendo al gruppo di internalizzare una parte della produzione. L'espansione riguarda anche il segmento premium grazie alla partecipazione nella torrefazione Ialty di Barolo e alla linea specialty Pagliero Roaste. L'ultima novità è Taiao Nature Made, marchio dedicato alle bevande funzionali naturali, nato per intercettare le nuove abitudini di consumo delle giovani generazioni. A sostenere la crescita ci saranno infine due nuovi format commerciali presentati a HostMilano: Tuttocapsule La Caffetteria e Accademia La Caffetteria - Specialty Coffee Café, dedicato agli appassionati del caffè di qualità.