Carcere Vercelli: Sinappe, detenuto dà fuoco alla cella

Un detenuto del carcere di Vercelli ha dato fuoco alla propria cella e in questo modo ha danneggiato arredi, termosifoni, lavabo e tutto quanto era presente all'interno della stanza. A riportare l'episodio è il sindacato Sinappe. La situazione, riferiscono dalla sigla, è stata fronteggiata con l'intervento del personale di polizia penitenziaria, che ha riportato il detenuto alla calma ed è intervenuto per domare le fiamme. Durante le operazioni di ricollocamento del carcerato in un'altra cella, l'uomo è riuscito a divincolarsi scagliandosi contro il personale; un ispettore, riportano dal Sinappe, ha riportato una seria lesione al naso. "Quella del carcere di Vercelli - denuncia il segretario provinciale Mirko Barbato - è una realtà non più sostenibile: organici insufficienti, personale costretto a lavorare costantemente sotto pressione, assetto non adeguato alle esigenze dell'istituto. Quanto accaduto è il rumore di una frattura già denunciata".