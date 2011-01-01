Ribellione inaugura Rosso Beethoven, la stagione estiva del Regio Torino

Martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, alle ore 21 nella Corte d'Onore di Palazzo Reale, prende il via Rosso Beethoven, la Stagione Estiva del Teatro Regio. A inaugurare il cartellone è Agata Zając, alla guida dell'Orchestra del Teatro Regio in un programma dedicato a uno dei momenti più significativi della parabola creativa del compositore: gli anni in cui il compositore trentenne inizia a liberarsi dai modelli del passato per affermare una voce del tutto personale. In programma la Suite dal balletto Le creature di Prometeo e la Seconda Sinfonia. "Beethoven era un uomo che credeva nella libertà e nell'umanità, è ancora molto attuale" afferma il sovrintendente Mathieu Jouvin. È proprio questa tensione ideale ad attraversare Ribellione: dal mito di Prometeo, simbolo della conoscenza donata agli uomini, all'energia della Seconda Sinfonia, emerge una concezione dell'arte come strumento di crescita, consapevolezza e libertà. Composte all'inizio del nuovo secolo, le due opere condividono una forte spinta verso il rinnovamento. Nel titano che dona agli uomini il fuoco della conoscenza si riflette un ideale profondamente vicino alla sensibilità del musicista: una forza capace di trasformare l'individuo e aprire nuovi orizzonti. Tutti i concerti iniziano alle 21, ma con la nuova formula "all inclusive" Emozione Reale, grazie all'apertura straordinaria alle ore 19.30, si potrà visitare l'appartamento della regina Elena a Palazzo Reale, concedersi una passeggiata al fresco del Giardino Ducale e godersi un aperitivo alla Caffetteria Reale prima di assistere al concerto.