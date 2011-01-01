URNE VIRTUALI

Vannacci sorpassa Salvini:

la profezia si è avverata

Per la prima volta Futuro Nazionale (5,9%) supera la Lega (5,8%) nella rilevazione YouTrend. FdI si conferma primo partito (27,8%), Pd sale al 22,2%, crolla il M5s al 12,1%. Domanda: quanto i sondaggi misurano il consenso e quanto invece contribuiscono a orientarlo?

C’è un momento in cui il sondaggio smette di fotografare la realtà e comincia a fabbricarla. È il punto in cui la statistica si trasforma in politica. O, per dirla con il sociologo Robert K. Merton, nella “profezia che si autoavvera” : una previsione che, semplicemente perché viene ripetuta, induce comportamenti tali da renderla vera.

È esattamente quello che sta accadendo nel centrodestra. Per settimane si è raccontata la crescita inesorabile di Roberto Vannacci, il suo inseguimento alla Lega, il logoramento di Matteo Salvini, il travaglio interno del Carroccio, le manovre dei colonnelli. E adesso, almeno nei numeri diffusi dall’ultimo sondaggio YouTrend per Sky TG24, il sorpasso è arrivato davvero: Futuro Nazionale sale al 5,9%, guadagnando un punto e mezzo rispetto alla rilevazione del 29 maggio, mentre la Lega scende al 5,8%, perdendo uno 0,1. A forza di raccontare che sarebbe successo, alla fine è successo davvero. Più che un dato statistico, è un fatto politico.

Curiosamente, ma neppure troppo, il primo a non esaltarsi è proprio il beneficiario del sorpasso. Vannacci smorza infatti gli entusiasmi e invita alla prudenza. “Come ho già detto, non mi fido dei sondaggi”, osserva a caldo. “I miei sondaggi sono quelli fatti in mezzo alla gente”. L'ex generale, del resto, sa bene quanto le rilevazioni possano essere volatili. E, senza rinunciare all’ottimismo, torna al linguaggio militare da parà che gli è più congeniale: “Tutto procede secondo il piano e siamo solo alla rampa aperta e al lancio iniziale”. Un modo per rivendicare la crescita dei futuristi senza cadere nella trappola di trasformare un sondaggio in una vittoria politica già acquisita.

Tutti i numeri

Il sorpasso tra Vannacci e Salvini è il dato destinato a monopolizzare il dibattito, ma la fotografia complessiva racconta anche altro. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 27,8% (+0,1), consolidando la leadership di Giorgia Meloni. Alle sue spalle cresce il Partito Democratico, che sale al 22,2% (+0,5), mentre il Movimento 5 Stelle registra la flessione più marcata della rilevazione e scende al 12,1% (-1,4). Avanzano anche Forza Italia, all’8,2% (+0,4), e Alleanza Verdi Sinistra, al 6,8% (+0,4).

Poi arriva il dato politicamente più pesante: Futuro Nazionale si attesta al 5,9% (+1,5) e supera per la prima volta la Lega, ferma al 5,8% (-0,1). Seguono Azione al 3,1%, Italia Viva al 2,1%, i Libdem di Luigi Marattin all’1,2%, Più Europa all’1% e Noi Moderati allo 0,9%, mentre le altre forze politiche restano attorno all’1%.

Colpisce anche il dato sugli astenuti e gli indecisi, che rappresentano ancora il 32,3% dell’elettorato: quasi un italiano su tre non sa ancora chi votare oppure sceglierà di non andare alle urne. Quanto al giudizio sull’esecutivo, il 55% degli intervistati esprime una valutazione negativa del governo Meloni, contro il 35% che ne dà invece una positiva.

Il Capitano gabbato

Per Matteo Salvini è forse la fotografia più amara. Non soltanto perché a superarlo è l'uomo sul quale aveva deciso di puntare, ma perché quella scommessa porta la sua firma. Fu il Capitano a trasformare il generale nel volto simbolo delle Europee, convinto che il “fenomeno Vannacci” avrebbe restituito consenso a una Lega ormai in evidente difficoltà. L’operazione, nell’immediato, funzionò. Sul lungo periodo, però, si è trasformata in un clamoroso boomerang.

Il generale ha costruito una propria leadership, ha rotto gli ormeggi, ha lasciato il Carroccio, ha fondato Futuro Nazionale e oggi compete direttamente con chi gli aveva spalancato le porte della politica. Dentro la Lega molti non parlano più soltanto di un errore tattico, ma del peccato originale del salvinismo: aver allevato il proprio concorrente più pericoloso. Un’accusa che si inserisce nelle tensioni ormai evidenti all’interno del partito, dove da settimane cresce il malumore verso la leadership del segretario e si moltiplicano le riflessioni sul futuro del movimento.

Sondaggi, strumenti politici

Ma il vero tema è un altro. In Italia il sondaggio raramente viene utilizzato come semplice strumento di conoscenza, almeno quelli che vengono resi pubblici. Molto più spesso serve a orientare il dibattito, influenzare gli elettori, rafforzare o indebolire leadership. Non fotografa il consenso: prova a costruirlo. Ogni settimana televisioni, siti e giornali raccontano la stessa storia: Vannacci cresce, Salvini cala. La ripetizione produce un effetto psicologico evidente. Militanti che cambiano cavallo, dirigenti che prendono le distanze, parlamentari che fiutano il vento, elettori convinti che il nuovo leader sia ormai inevitabile. È la politica della percezione.

Ed è qui che torna utile Merton. La “profezia che si autoavvera” descrive esattamente questo meccanismo: un’aspettativa, semplicemente perché viene continuamente evocata, modifica i comportamenti degli attori fino a renderla reale. Non è più il sondaggio a limitarsi a misurare il consenso: contribuisce esso stesso a produrlo.

Naturalmente resta un sondaggio. La rilevazione è costruita su un campione limitato e incorpora un margine di errore statisticamente rilevante. Non è un’elezione e non rappresenta un verdetto definitivo. Gli stessi istituti ricordano da sempre che i sondaggi fotografano un momento e un trend, non predicono il futuro. La cronaca recente è piena di esempi: dalle amministrative di Venezia, dove il centrodestra vinse al primo turno nonostante molte rilevazioni indicassero il centrosinistra in vantaggio, fino ai referendum e ad altri appuntamenti elettorali nei quali le urne hanno smentito le previsioni. I fenomeni politici nuovi, le liste civiche, gli elettori che decidono negli ultimi giorni e perfino i cosiddetti “cigni neri” possono ribaltare qualsiasi modello statistico. Eppure il dibattito politico reagisce come se fosse già arrivato lo scrutinio.

Il fattore Renzi

C’è poi un elemento che, sottotraccia, continua ad alimentare il dibattito romano. Da tempo si rincorrono indiscrezioni sul ruolo di Matteo Renzi nel percorso politico di Vannacci. Ovviamente non un’alleanza, ma un fitto rapporto di confronto, consigli e suggerimenti strategici che molti, dentro il centrodestra, ritengono tutt’altro che casuale. L’ex presidente del Consiglio avrebbe intuito prima di altri che la nascita di un soggetto guidato dall'ex generale avrebbe potuto erodere consenso soprattutto alla Lega, modificando gli equilibri della coalizione. Nulla di ufficiale, naturalmente, ma abbastanza perché nel centrodestra si guardi con sospetto a ogni nuova avanzata di Futuro Nazionale.

Chi ci guadagna davvero?

È la domanda che ormai aleggia nei palazzi romani. A destra cresce il sospetto che la continua amplificazione mediatica del “fenomeno Vannacci” finisca per favorire indirettamente le opposizioni, frammentando il blocco di governo. Non è un caso che Giorgia Meloni e Antonio Tajani abbiano più volte invitato a evitare guerre interne e a non prestare il fianco a operazioni che rischiano di indebolire la maggioranza.

Ma il punto resta sempre lo stesso. A forza di ripetere che Vannacci avrebbe superato Salvini, oggi i sondaggi certificano che il sorpasso è arrivato. Che sia la fotografia fedele del Paese oppure l’effetto della più classica profezia che si autoavvera lo diranno soltanto le urne. Perché, nonostante tutto, esiste ancora una differenza sostanziale tra un sondaggio e un’elezione: il primo orienta il voto, la seconda lo conta.