Lo Russo, "la maturità è un passo verso il futuro"

"È passato qualche anno, ma ricordo ancora bene il giorno in cui mi sono seduto davanti al mio primo scritto della maturità, con il cuore in gola e la testa piena di pensieri. Ricordo la sensazione che ho provato quando guardando i miei compagni, intorno a me, ho realizzato che quello non era solo un esame, ma un momento di passaggio, un passo verso il nostro futuro. Un futuro che ancora non avevo chiaro in mente, ma che avevo la certezza sarebbe stato comunque pieno di opportunità". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ricorda il suo esame di maturità nel giorno della prima prova. "Poi - aggiunge - ci aspettava l'estate più bella di tutte, liberi dalle preoccupazioni dello studio e ancora lontani da quelle del mondo del lavoro. Oggi tocca a tantissimi studenti e studentesse anche nella nostra città. Dopo anni di studio, impegno, interrogazioni, risate nei corridoi, si chiude un capitolo e si apre per loro una nuova parte del cammino, pieno di possibilità. La maturità che inizia oggi - conclude - è una porta su un mondo che, ora più che mai, ha bisogno delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, del loro sguardo fresco, delle loro domande, del loro entusiasmo, del loro coraggio. A tutti loro va il mio augurio di cuore: in bocca al lupo per questi giorni intensi".