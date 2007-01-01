Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, al via un piano da 92 milioni di euro

Un piano strategico da 92 milioni di euro entro il 2028 per sostenere sviluppo economico, innovazione e inclusione sociale in Piemonte e Valle d'Aosta. È questa la nuova sfida della Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, ente impact oriented della Fondazione Crt, che annuncia anche l'ingresso nel primo fondo italiano dedicato ai Search Fund per accompagnare il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese. Dal 2007 la Fondazione ha già impegnato circa 179 milioni di euro in iniziative a impatto sociale nei settori della rigenerazione urbana, dell'innovazione e dello sviluppo economico. Il nuovo Piano Strategico, avviato nel 2025 con un primo stanziamento di 30 milioni, punta ora a rafforzare gli interventi attraverso strumenti finanziari capaci di unire sostenibilità economica e ricadute positive sul territorio. Tra le priorità ci sono l'abitare sociale, la rigenerazione delle comunità, il sostegno a startup e imprese innovative e il rafforzamento del tessuto produttivo locale. Particolare attenzione sarà dedicata al ricambio generazionale delle pmi attraverso l'investimento nel Fondo Eta 1, realizzato con Eureka! Venture Sgr, primo fondo istituzionale italiano dedicato al modello degli Entrepreneurship Through Acquisition via Search Funds. Il meccanismo prevede l'affiancamento di giovani imprenditori, i cosiddetti Searcher, chiamati a rilevare e guidare aziende solide ma prive di un successore individuato. In Piemonte, secondo le stime disponibili, nei prossimi 5-10 anni oltre 12.600 pmi saranno coinvolte in processi di successione generazionale. "La Fondazione Crt è stata tra le realtà pioniere in Italia nel dotarsi di uno strumento dedicato all'impact investing, anticipando un approccio che oggi è sempre più diffuso. È in questa prospettiva che abbiamo rafforzato il percorso della Fondazione Sviluppo e Crescita Crt" spiega la presidente Anna Maria Poggi. "Non solo risorse, ma strumenti innovativi, competenze, capacità di dare risposte alle sfide economiche e sociali" aggiunge la segretaria generale Patrizia Poliotto. "Vogliamo salvaguardare il futuro delle nostre imprese, trattenere valore sul territorio e rafforzare una cultura d'impresa capace di coniugare crescita economica e benessere sociale", sottolinea la presidente della Fondazione Sviluppo e Crescita Crt Cristina Di Bari.