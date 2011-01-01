Upi, la riforma delle Province serve all'Italia

"A Governo e Parlamento chiediamo di prendere sul serio il ruolo che le Province possono svolgere. Non lamentiamo la nostra condizione per un problema che riguarda noi: lo facciamo perché sentiamo di poter svolgere una parte importante nel tenere insieme il Paese". Lo ha detto il Presidente di UPI, Enzo Lattuca, durante ANSA Incontra dedicata ai territori e alle Province, a proposito dell'appello lanciato dall'Associazione per far ripartire il confronto sulla revisione della Legge Delrio. "Io penso ad una strategia in due tempi: nel primo tempo, da qui alla fine della legislatura, si possono fare interventi mirati, che non hanno impatto sul bilancio dello Stato, e che possono aggiustare le storture più grossolane. Penso all'allineamento dei mandati tra Presidenti di Provincia e Consigli, in modo che non si debba più assistere a elezioni provinciali praticamente ogni anno. O alla costituzione di una microgiunta, che assista il Presidente, che è anche Sindaco, nei suoi compiti. Poi nella prossima legislatura si dovrà invece ricostruire in maniera coerente tutto il sistema amministrativo degli enti locali".