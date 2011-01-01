Malore ieri per il sindaco di Biella, sta meglio

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, sta meglio dopo che ieri aveva accusato un malore in una riunione. Il primo cittadino è stato portato in ospedale a Ponderano dove sono stati effettuati gli accertamenti clinici ritenuti necessari. Le condizioni generali sono buone e il quadro è in costante miglioramento. "Il sindaco desidera ringraziare il personale medico e sanitario dell'Ospedale degli Infermi per la professionalità dimostrata, nonché tutti coloro che, in queste ore, hanno espresso vicinanza e affetto" fanno sapere dal Comune.