A Novara stamattina lo sgombero dell'ex Albergo Italia

Dall'alba di questa mattina nel centro di Novara sono in corso le operazioni di sgombero dei locali dell'ex Albergo Italia da tempo chiuso e occupato da abusivi. L'intervento è stato deciso dopo un confronto fra Prefettura e società proprietaria e conduttrice dello stabile e dopo segnalazioni dello stato di degrado. È stato coordinato dalla Questura con la collaborazione di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Novara. Nel corso dello sgombero sono state fermate quattordici persone, ancora in fase di identificazione. Nel corso della giornata verranno terminate le opera di muratura degli accessi da parte di una ditta edile e definite le posizioni delle persone identificate nella struttura. Saranno tutti denunciati per il reato di invasione di terreni e di edifici i quattordici abusivi sopresi nell'ex albergo. Sono tre i cittadini italiani, gli altri hanno nazionalità nordafricane. Il questore ha adottato 6 fogli di via obbligatori. L'età media degli identificati è tra 20 e 30 anni.