PALAZZO LASCARIS

La "maturità" dei consiglieri: via libera ai voucher scuola

La notte prima degli esami ha portato all'accordo in Regione Piemonte: approvata la riforma voluta dalla Giunta Cirio. Le opposizioni ritirano quasi tutti i 6 mila emendamenti in cambio di piccole concessioni. Il Pd polemico contro l'assessore Bongioanni

Come era nell’aria già ieri, il muro dell’ostruzionismo è caduto, e la notte prima degli esami è stata propizia anche per i consiglieri regionali del Piemonte, portando all’approvazione della riforma dei voucher scuola. Il ritiro della stragrande maggioranza degli oltre seimila emendamenti depositati dalle opposizioni ha messo fine a una maratona consiliare iniziata lunedì e che avrebbe potuto protrarsi ancora fino alla prossima settimana.

Il provvedimento promosso dalla maggioranza di centrodestra guidata dal governatore Alberto Cirio è passato con 26 voti favorevoli e 18 contrari, ma il risultato politico più significativo è probabilmente l’accordo raggiunto tra maggioranza e opposizione, che ha consentito di sbloccare l’impasse sul un tema in materia scolastica, proprio nel giorno in cui per oltre 33mila studenti piemontesi è iniziata la Maturità.

Cosa cambia (e cosa no)

L’intesa non ha modificato in maniera sostanziale l’impianto della riforma, che continua a dividere il campo largo dalla maggioranza, ma ha permesso di portare a casa alcuni risultati rivendicati dalle opposizioni. Tra questi, l’impegno della Giunta a riconoscere nel prossimo assestamento di bilancio voucher dall’importo maggiorato del 30% agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), attraverso una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle.

Approvato anche un emendamento presentato da Alleanza Verdi-Sinistra, che ha ottenuto l’introduzione di una soglia minima per gli importi dei voucher. Il testo originario è stato in parte modificato dalla Giunta, che dovrà ora definire i criteri applicativi e gli spazi di discrezionalità dopo un confronto con la Commissione Istruzione.

Dal Partito Democratico arrivano invece due ordini del giorno approvati dall’Aula. Il primo impegna la Regione a mantenere il rapporto 60-40 nella distribuzione delle risorse tra Voucher B – destinati alle spese scolastiche nelle scuole pubbliche – e Voucher A, destinati alle scuole paritarie. Il secondo punta a garantire una particolare attenzione agli studenti residenti nei comuni marginali e nelle aree più fragili del territorio piemontese.

Platea più ampia

Le aperture della maggioranza sono state sufficienti a far venir meno l’ostruzionismo, ma non a modificare il giudizio politico delle opposizioni, che hanno comunque votato contro il provvedimento. Da giorni il centrosinistra e i sindacati dei lavoratori della scuola contestano infatti la revisione dei criteri di assegnazione, sostenendo che la nuova impostazione rischi di penalizzare le famiglie economicamente più deboli e di favorire maggiormente il voucher destinato alle scuole paritarie. Accuse respinte dal centrodestra, con il capogruppo della Lista Cirio Silvio Magliano (tra i principali fautori del provvedimento) che parla di “atto significativo”: “Le scuole paritarie sono infatti parte integrante del sistema scolastico pubblico, con pari dignità rispetto alla scuola statale”, ha sottolineato.

Per la Giunta infatti la riforma consentirà di ampliare significativamente la platea dei beneficiari. L’assessora all’Istruzione Daniela Cameroni ha rivendicato l’obiettivo di “rendere uno strumento già importante ancora più efficace”, sottolineando come, a parità di risorse, circa 30 mila famiglie in più potranno accedere ai contributi regionali. Tra le novità principali figura l’innalzamento della soglia ISEE per il Voucher A destinato alle scuole paritarie da 26 mila a 30 mila euro e una revisione dei criteri del Voucher B per libri, trasporti e materiale didattico.

Colpa del vino

La seduta si era aperta però con una polemica tutta politica. A sollevarla è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti (Pd), che insieme ai colleghi di partito Fabio Isnardi e Mauro Calderoni ha attaccato l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni per aver convocato in mattinata un incontro con il Consorzio dell’Asti Docg, i sindaci del territorio del Moscato e le associazioni di categoria proprio in concomitanza con i lavori dell’Aula.

Per i consiglieri democratici si è trattato di una scelta “assurda e irrispettosa” in una fase delicata per il comparto vitivinicolo piemontese. Ravetti ha denunciato quello che considera un tentativo di esautorare il Consiglio regionale dal confronto sulle difficoltà del settore, chiedendo l’apertura degli Stati Generali del vino e un confronto strutturato in vista del Consiglio straordinario, calendarizzato per il 7 luglio.