LA SACRA RUOTA

Filosa convince (quasi) tutti: Stellantis doma l'Urso

Bastano 24 ore perché il nuovo corso trovi il placet del Governo. Il ministro archivia la stagione delle prove di forza e rilancia la centralità di Mirafiori. Resta da capire se, oltre alla pace, arriverà finalmente anche una politica industriale degna di questo nome

Le giravolte, se accompagnate dal tempismo, possono perfino sembrare lungimiranza. Così, appena ventiquattr’ore dopo l’audizione con cui Antonio Filosa ha inaugurato il cambio di marcia di Stellantis davanti al Parlamento, Adolfo Urso mette il sigillo del Governo sul Piano Italia del gruppo. Archiviati – almeno per ora – i proclami sul milione di auto, gli ultimatum e le schermaglie. Resta da capire se, oltre alla pace ritrovata, sia finalmente arrivata anche una politica industriale.

Nei colloqui odierni con i governatori, e in particolare con Alberto Cirio, Urso ha ribadito che «Mirafiori resta il cuore industriale di Torino e uno dei luoghi simbolo dell’industria italiana dell'auto». Parole che seguono quelle pronunciate il giorno prima da Filosa alla Camera e che, di fatto, rappresentano il primo vero avallo politico al nuovo corso di Stellantis. Il Governo prende atto della strategia illustrata dall’azienda e la fa propria, almeno nelle linee essenziali. Un salutare bagno di realismo, arrivato forse con qualche anno di ritardo.

Colpisce, semmai, un’assenza. O meglio, un silenzio. Cirio, solitamente prodigo di commenti su qualunque tema, stavolta ha lasciato parlare il ministro Urso. Nessuna dichiarazione dopo l’audizione di Filosa alla Camera, nessuna rivendicazione pubblica dopo il confronto con il Mimit. E con lui tace anche il suo compare della “concordia istituzionale”, il sindaco Stefano Lo Russo. Forse entrambi ancora scottati da quel famigerato selfie con Carlos Tavares, scattato nell’aprile 2024 durante l’inaugurazione della linea eDCT a Mirafiori e trasformato in poche ore in un clamoroso inciampo politico. Gli operai lo portarono addirittura in corteo su uno striscione gigante accompagnato dallo slogan “Con lui o con noi?”, costringendo le due massime istituzioni piemontesi a una lunga difesa d’ufficio. Tanto che mesi dopo fu lo stesso Lo Russo ad ammettere: «Quel selfie? Non lo rifarei, è stato un boomerang allucinante».

Cirio aspetta e poi parla

Alla buon’ora. Dopo un giorno di silenzio, e anche dopo le sollecitazioni di chi chiedeva una presa di posizione da parte della Regione, Cirio rompe gli indugi e si allinea alla linea tracciata dal ministro Urso. Il governatore rivendica il “buon risultato” dell’arrivo del secondo modello a Mirafiori, ma avverte che la vera cartina di tornasole saranno i volumi produttivi e l’occupazione. Per questo rilancia la richiesta di anticipare i tempi: la nuova Fiat 500 Multienergy annunciata per il 2030, sostiene, dovrà essere preceduta dall’assegnazione di un terzo modello capace di garantire pieno utilizzo dello stabilimento torinese e dare stabilità all’intera filiera piemontese dell’automotive. Una posizione che Cirio assicura di voler portare anche al tavolo nazionale dell’automotive del 14 luglio, dove parteciperà come coordinatore delle Regioni sedi degli stabilimenti Stellantis.

Dal milione di auto alla diplomazia

C’è una sottile ironia della storia in questo improvviso disgelo. Per mesi il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha agitato il traguardo del milione di auto prodotte in Italia come fosse un obiettivo a portata di mano. Un numero evocato così tante volte da trasformarsi quasi in un mantra. Peccato che, alla prova della realtà, si sia rivelato poco più di una fantasia industriale. Lo stesso gruppo automobilistico ha finito per prendere le distanze da quel traguardo, chiarendo di non averlo mai assunto come proprio obiettivo.

Nel frattempo si sono consumati mesi di tensioni, tavoli, ultimatum, accuse reciproche e rapporti sempre più freddi tra il ministero e il gruppo guidato da John Elkann. Sullo sfondo restavano le grandi crisi irrisolte dell’industria italiana: dall’ex Ilva all’automotive, dossier sui quali il bilancio dell’azione del Mimit continua a essere ben lontano dall’essere esaltante.

Urso, del resto, è forse il ministro che più di ogni altro ha vissuto una legislatura sulle montagne russe. Da mesi il suo nome ricorre ciclicamente tra quelli dei possibili sacrificabili in un rimpasto sempre evocato e mai concretizzato. Giorgia Meloni, raccontano i retroscenisti romani, non sarebbe particolarmente soddisfatta del rendimento del suo ministro. Ma tra dimissioni eccellenti, crisi aperte e delicati equilibri politici, il titolare del Mimit continua a restare al suo posto. Barcolla, ma non cade.

Il timbro del Governo

Oggi, però, Urso sceglie una strada diversa. Dopo l’audizione di Filosa a Montecitorio, il ministro ha parlato in videocollegamento con i presidenti delle Regioni sedi degli stabilimenti Stellantis. Tra loro, inevitabilmente, un ruolo centrale è spettato a Cirio, governatore del Piemonte, la regione dove sorge Mirafiori, ancora il simbolo dell’automobile italiana.

Il messaggio affidato ai social è netto: «Mirafiori resta il cuore industriale di Torino e uno dei luoghi simbolo dell'industria italiana dell’auto». Per Urso, l’annuncio della nuova generazione della Fiat 500 multienergy «conferma il ruolo del sito piemontese nel Piano Italia del Gruppo». Ma aggiunge subito la postilla: «Ora questa centralità deve trovare piena conferma nei volumi, nella produzione e nel lavoro». Una considerazione geniale, niente da dire.

Mirafiori vale più di una fabbrica

Filosa, ieri, aveva indicato con chiarezza quale immagina sia il destino del sito torinese. Non soltanto linee produttive, ma ricerca, sviluppo, progettazione, batterie, economia circolare, software, oltre 3mila ingegneri e il quartier generale europeo del gruppo.

È una visione che guarda al valore aggiunto più che al semplice numero delle vetture assemblate. E probabilmente è anche l’unica strada realistica per un Paese che non può pensare di vincere la competizione mondiale inseguendo il costo del lavoro dei mercati emergenti.

Questo, naturalmente, non significa che i volumi produttivi diventino irrilevanti. Al contrario. Se la nuova Fiat 500 ibrida e quella elettrica non dovessero garantire un carico sufficiente, Urso mette già sul tavolo l’ipotesi di assegnare a Mirafiori un ulteriore modello. Un modo per blindare lo stabilimento e l’intera filiera piemontese.

Politica industriale questa sconosciuta

La tregua tra Governo e Stellantis è una buona notizia. Molto meglio collaborare che inscenare continue prove di forza. Ma sarebbe un errore confondere la ritrovata cordialità con una politica industriale. L’Italia continua a pagare costi energetici fuori mercato, una burocrazia pesante, tempi autorizzativi infiniti e un quadro europeo che necessita di profonde correzioni. Sono questi i terreni sui quali si misura la capacità di un governo.

Per questo, se Filosa ha superato con buona impressione il suo primo esame parlamentare, il Governo non può accontentarsi di mettere un timbro sotto il Piano Italia di Stellantis. Dovrebbe finalmente costruire una strategia propria, capace di guardare oltre le conferenze stampa, gli slogan e gli obiettivi irrealizzabili. Perché la pace con Stellantis è certamente meglio della guerriglia permanente. Ma un grande Paese manifatturiero ha bisogno di qualcosa in più: una visione industriale. E quella, finora, continua a essere il modello che manca.