M5s: "Sostegno a sindacati, agenti e militari abbandonati dal governo"



"Desideriamo rivolgere il nostro pieno sostegno e la nostra vicinanza ai sindacati della polizia e militari che oggi si mobilitano per protestare contro un governo che li ha abbandonati dopo tante promesse e tanta vuota retorica". Così in una nota del M5s Piemonte la senatrice Elisa Pirro, la deputata Chiara Appendino e i consiglieri regionali Sarah Disabato (capogruppo), Alberto Unia e Pasquale Coluccio. "I loro stipendi - proseguono - sono stati aumentati solo del 5,7% dall'ultimo rinnovo di contratto, perché il governo Meloni ha stanziato risorse totalmente insufficienti rispetto ad un'inflazione reale che ha falcidiato i loro stipendi per il 17%. Nel frattempo agenti e militari sono costretti a turni massacranti a causa delle gravissime carenze di organico, che secondo i sindacati in Piemonte arrivano addirittura a circa il 20% del personale previsto per la sola polizia di Stato, con straordinari pagati in estremo ritardo. Abbandonare i cittadini esposti ad ogni pericolo nelle loro città e lasciare gli agenti in condizioni di lavoro umilianti è una vergogna, soprattutto per chi ha fatto della sicurezza il tema portante della propria campagna elettorale. Come al solito tante parole, mai i fatti".