Piemonte verso una legge regionale sui Gruppi di azione locale

Costruire una nuova stagione per lo sviluppo delle aree montane, collinari e rurali del Piemonte, riconoscendo ai Gruppi di azione locale un ruolo sempre più centrale nelle politiche territoriali. È questo il percorso avviato oggi al Grattacielo della Regione Piemonte durante l'assemblea di Asso Piemonte Leader, che ha riunito i presidenti e i direttori dei 14 Gal piemontesi in un momento di confronto dedicato al futuro dello sviluppo locale partecipativo. All'incontro hanno preso parte il presidente della Regione Alberto Cirio, l'assessore delegato ai Gal Marco Gallo, l'assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale, i presidenti dei 14 Gal piemontesi, il presidente del Gal Valle d'Aosta Camillo Rosset e l'assessore regionale della Valle d'Aosta competente per le attività e i bandi dei Gal Speranza Girod. Obiettivo del Piemonte è rafforzare il ruolo dei Gal all'interno delle proprie politiche di sviluppo territoriale della Regione, riconoscendoli come interlocutori strategici per la crescita delle aree montane, collinari e rurali. L'incontro ha rappresentato così il primo momento di confronto intorno a una proposta normativa regionale dedicata ai Gal, attualmente in fase di predisposizione. "I Gal - sottolinea Cirio con i due assessori - rappresentano una delle più efficaci esperienze di sviluppo locale partecipativo costruite in Piemonte e in Europa. In oltre vent'anni di attività hanno saputo trasformare le risorse europee in investimenti, servizi e opportunità, contribuendo a contrastare lo spopolamento, sostenere le imprese e valorizzare le specificità dei territori. Oggi vogliamo aprire una nuova fase, riconoscendo pienamente il ruolo strategico dei Gal come partner permanenti delle politiche territoriali regionali". "L'obiettivo - aggiunge - è mettere a sistema competenze, progettualità e capacità di animazione territoriale maturate in questi anni, costruendo strumenti che consentano alle comunità locali di essere sempre più protagoniste del proprio sviluppo".