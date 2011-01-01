

Sindaco Novi: "Priorità assoluta la tutela dei 550 lavoratori ex Ilva"

Dopo il recente tavolo di crisi sull'ex Ilva riunito a Novi Ligure (Alessandria) il sindaco Rocchino Muliere torna a sollecitare interventi immediati da parte del governo. Ringraziando il presidente della Regione Alberto Cirio per aver accolto subito la sua richiesta di convocazione, il primo cittadino rimarca come a preoccupare sia "lo stallo delle trattative che coinvolgono il fondo americano Flacks Group e il gruppo indiano Jindal Steel International. Nonostante le rassicurazioni su una possibile chiusura entro ottobre, sussistono forti dubbi sulla tempistica e sulle reali intenzioni dei potenziali acquirenti. In particolare, preoccupano le voci di una drastica riduzione del personale che Jindal intenderebbe attuare qualora subentrasse nella gestione". Intanto, le Regioni Piemonte, Liguria e Puglia promuoveranno un'azione concordata per chiedere l'apertura di un Tavolo di confronto a Palazzo Chigi "e sollecitare un intervento finanziario del Governo, nel rispetto delle normative europee - aggiunge Muliere - considerato indispensabile per gestire la transizione e garantire l'operatività degli impianti". Priorità assoluta resti la tutela dei 550 lavoratori dello stabilimento di Novi. "Gli obiettivi di produzione rischiano di dimezzarsi, passando da 4 a 2 milioni di tonnellate, con una conseguente perdita di quote di mercato. Inoltre - conclude il primo cittadino - la carenza di manutenzione non solo riduce l'efficienza degli impianti, ma mette a rischio la sicurezza, rendendo la situazione insostenibile nel breve periodo. E' assurdo l'Italia rischi di uscire dal settore siderurgico proprio mentre la domanda mondiale di acciaio è in crescita. Ciò dimostra la totale assenza di una strategia industriale per il futuro. Continueremo a batterci, in sinergia con gli altri enti, a difesa di un asset fondamentale per il territorio e per l'intero sistema economico nazionale".