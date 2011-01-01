Politecnico di Torino si avvicina alla top 200 nel mondo

Il Politecnico di Torino è il 206esimo posto nel Qs World University Rankings 2027, una delle più note classifiche universitarie internazionali, entrando per la prima volta nella top 14% delle migliori università al mondo e guadagnando in un anno 36 posizioni a livello internazionale mentre si conferma quinto a livello nazionale con il più significativo incremento di posizione tra le 5 top italiane. In quattro anni ha scalato 120 posizioni in classifica. Un risultato, commenta il rettore Stefano Corgnati, che "premia la strategia di sviluppo perseguita dall'attuale governance dell'ateneo, che ha posto al centro innovazione, interdisciplinarità e internazionalizzazione". "Si tratta di un traguardo - continua - che nasce dall'impegno condiviso dell'intera comunità accademica nel rafforzare il dialogo con la rete universitaria, il sistema produttivo e con la società. Il risultato ci sprona a proseguire nel consolidamento di una solida rete di collaborazioni con le migliori università del mondo, rafforzando ulteriormente il posizionamento internazionale del Politecnico di Torino e la sua capacità di attrarre studenti, ricercatori e talenti di alta qualità". Gli indicatori che hanno maggiormente contribuito al successo sono Employer Reputation, con un balzo di 39 posizioni, e Citations per Faculty, dove è passato dal 230esimo al 185esimo posto. Per entrambi questi indicatori, il Politecnico di Torino entra per la prima volta nella top 3 a livello nazionale. Il Poli è anche tra gli atenei italiani che crescono di più, di 44 posizioni, nell'ambito dell'International Research Network. Pi 32 posizioni in Sustainability.