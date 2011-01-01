GRANA PADANA

Lega, si Salvi(ni) chi può:

"Qui sta crollando tutto"

Dal sorpasso di Vannacci nei sondaggi ai congressi dove manca perfino chi si candida, dagli striscioni che invocano un cambio di guida al malumore che serpeggia tra amministratori e dirigenti. L'incontro "clandestino" tra Fedriga e Cirio

“Grazie Matteo, ma… Zaia segretario ora”. Difficile dire se in quegli striscioni appesi nottetempo a Brescia, Milano, nel Polesine e in altre città del Nord-Est ci sia il problema o la soluzione. Probabilmente, nella testa di chi li ha scritti, entrambe le cose, in una sintesi che assomiglia a un urlo disperato proveniente dai territori – definizione geografica che la Lega, più di ogni altra forza politica, ha saputo trasformare in una concreta categoria politica – oggi attraversati da un crescente scoramento non solo tra i militanti, ma anche tra gli stessi eletti e quadri di un partito sempre più simile a un pugile suonato.

E proprio dai territori, in questo caso del Piemonte, arrivano segnali di un disorientamento crescente attraverso i congressi cittadini del partito, peraltro dopo una tornata amministrativa in cui, a voler essere indulgenti, la Lega non ha certo brillato, non riuscendo a portare a casa neppure un eletto a Trecate, secondo centro del Novarese governato fino a ieri da un sindaco del Carroccio. “Prima si sgomitava per far parte del direttivo, adesso – racconta desolato un dirigente – bisogna pregare qualcuno perché si candidi”. Questa è l’aria che tira nelle assise locali piemontesi, altro che vento del Nord.

L’ultimo colpo sotto la cintura è arrivato dai sondaggi che, pur da prendere per quello che sono e che potranno rivelarsi alla prova delle urne, segnano per la prima volta il sorpasso dell’appena nato partito di Roberto Vannacci su quello che Matteo Salvini guida come su una strada di montagna ghiacciata, con un dirupo a ogni curva.

Guida senza meta

Sul Carroccio, fattosi torpedone nazionale, l'autista ostenta sicurezza, ma, man mano che nei sedili ci si allontana da lui, lo sguardo fuori dai finestrini non rassicura. E a quelli che sono già scesi per salire lesti sul blindato del Generale – da Rossano Sasso a Edoardo Ziello, da Domenico Furgiuele alla, per ora, unica amazzone del distretto militare, la cuneese Laura Ravetto – potrebbero presto aggiungersene altri.

È dunque il Doge, come reclamano gli striscioni, la soluzione al temuto disfacimento di un partito nel quale tanti criticano il Capitano, ma nessuno ha finora trovato il coraggio di sfidarlo apertamente? Nessun ammutinamento, nessun congresso anticipato, nemmeno un più ordinato cambio della guardia. Al massimo riaffiora, ogni tanto, il ricordo delle ramazze di antica memoria, simbolo di una stagione in cui la Lega non aveva paura di fare pulizia al proprio interno. Insomma, oggi manca un Roberto Maroni. Alla idea zaiana delle due Leghe sul modello bavarese Cdu-Csu, con quella del Nord federata a quella nazionale e magari destinata, nei propositi nordisti, a diventare la bad company, Salvini ha risposto con un secco “niente da fare” che non sembra ammettere repliche.

E poi – come ripetono sempre più convinti anche quelli che Zaia lo vedrebbero bene al posto di Salvini – l’ex governatore del Veneto, sempre più a suo agio entro i confini della Serenissima e molto meno nella prospettiva di lavorare (sodo) sullo scenario nazionale, ha davvero voglia di mettersi a capo di qualcosa che non sia la Lega del Nord, meglio ancora la Liga?

"Escludo di fare un mio partito"

Minacce da Sud

“Zaia vuol fottere Salvini”, dice nell’intervista al Foglio l’ex magistrato e oggi parlamentare leghista Simonetta Matone, che bolla come “luride” le parole di Vannacci, ma intanto sembra già guadagnarsi sul campo i gradi di generalessa, con l’eventualità di cambiare mostrine, pur escludendo, almeno per ora, quelle di Futuro Nazionale. Il motivo è semplice: “Se la Lega si sposta al Nord, cosa resta da fare ai leghisti del Sud? Io me ne vado. Come posso spiegare ai miei elettori del Lazio che c’è una Lega che parla male dell’altra?”.

I nodi che un tempo hanno rafforzato la trama della tela nazionale (e nazionalista) stanno ora venendo al pettine proprio da quella parte d’Italia un tempo – e forse, per qualcuno, ancora oggi – considerata “altro” rispetto al Nord. Claudio Durigon, ex sindacalista dell’Ugl, cognome che rimanda alle migrazioni venete nell’Agro Pontino, candidato nel 2013 con Francesco Storace, è oggi tra gli uomini più potenti della Lega al di sotto della Linea Gotica. Averne uno come lui in Fratelli d’Italia, dicono, non dispiacerebbe affatto a Giorgia Meloni, anche se la premier, più che fare campagna acquisti tra gli alleati, deve preoccuparsi di evitare che perdano pezzi e voti, indebolendo così l’intera coalizione.

Da Venezia a Novara

Di cedimenti il Carroccio salviniano ne registra uno dopo l’altro. A Venezia, subito dopo le elezioni, due consiglieri hanno lasciato il gruppo della Lega per approdare al Misto. Non meno pesante è quanto si profila per il centrodestra a trazione leghista a Novara, dove la conservazione della guida della città, oggi nelle mani di Alessandro Canelli al suo ultimo mandato, potrebbe dover fare i conti proprio con una pattuglia di guastatori vannacciani. Fra i consiglieri comunali usciti da Fratelli d'Italia per seguire il Generale, Mauro Gigantino sembra destinato a candidarsi a sindaco, aprendo una pericolosa crepa nel centrodestra.

Non serve nemmeno fare troppe domande. È uno dei maggiorenti del Carroccio, di quelli che ogni giorno ne misurano il polso, a rompere il silenzio con una frase che vale più di qualsiasi sondaggio: “Qui sta crollando tutto”. Non è soltanto il sorpasso di Vannacci o gli striscioni che invocano un cambio di guida. È la somma di congressi locali che non interessano più nessuno, amministratori che guardano altrove, territori inquieti e dirigenti che danno il Capitano per finito, ma non trovano ancora il coraggio di dichiarargli guerra.

Cirio e Fedriga

E sempre al Piemonte vale la pena guardare anche alcuni movimenti all’apparenza soltanto istituzionali, ma che offrono suggestioni tutt’altro che trascurabili. Mentre Salvini rinvia la seconda puntata del Consiglio federale, prende corpo l’ipotesi di una cabina di regia che, però, non sembra suscitare particolari entusiasmi. Lo stesso vale per l’idea di affidare la vicesegreteria a Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. Ed è proprio quest’ultimo che l’altro giorno si è palesato a Torino. Il motivo ufficiale era un convegno su tecnologia e sanità all’Unione Industriali, promosso dal Friuli-Venezia Giulia, ma il presidente della Conferenza delle Regioni ha colto l’occasione anche per un incontro riservato con il collega piemontese Alberto Cirio.

Nulla si sa del contenuto del colloquio, ma è lecito supporre che abbia riguardato anche temi di politica nazionale, sempre più all’attenzione del governatore piemontese nelle sue vesti di vicesegretario di Forza Italia. Non è tuttavia sfuggita l’assenza, anche a margine del rendez-vous al quarantesimo piano, di esponenti regionali della Lega. E chissà se è vero che persino Riccardo Molinari, capogruppo ma soprattutto segretario del Carroccio piemontese, fosse all’oscuro della missione nella sua regione del governatore friulano.

Il conclave di Mogliano

Tutto è possibile, anche se appare sempre meno probabile un cambio reale e deciso della linea e della stessa natura della Lega finché al timone resterà il Capitano. Un gioco di incastri tutt’altro che semplice, con sortite gattopardesche – dalla cabina di regia ai vicesegretari – che finiscono soltanto per accentuare il disorientamento, a tutti i livelli, dentro il partito. Lo stesso conclave in programma a Mogliano Veneto il 4 e 5 luglio sembra l’ennesima tappa di un percorso in cui la soluzione – o almeno il tentativo di trovarla – viene continuamente rinviata, mentre il problema non fa che crescere, diventando la somma di molti altri.