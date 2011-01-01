Busta con proiettile in Valsesia: sindaco, "mai problemi da israeliani"

"Questa gente non ha mai creato problemi, almeno da noi qui a Varallo e in Valsesia. Anzi, aiutano a recuperare fabbricati abbandonati in tante frazioni del territorio. Io abito in un piccolo paese, Barone, e lì sono venuti tre nuclei che stanno recuperando veramente bene gli immobili che da tempo erano inutilizzati". Lo ha detto all'ANSA Pietro Bondetti, sindaco di Varallo (Vercelli), dopo aver ricevuto una lettera di minaccia con il proiettile al suo interno firmata dal Movimento Anti Sionista. "Non conosco il motivo per cui queste persone ce la potrebbero avere con le famiglie israeliane - prosegue -. Al momento non hanno creato alcun problema, né a Varallo né in tutta la valle. Io sono stato invitato una sera ad una cena e ho mangiato il loro menù. E' stata una serata piacevolissima, è gente disponibilissima, persone brave. Devo solo dire bene su di loro".