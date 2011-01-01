Bombardieri (Uil), "accordo Cgil, Cisl e Uil contro i contratti pirata"

"Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un accordo per rimodellare il sistema delle relazioni industriali. La proposta che abbiamo costruito entra nel modello contrattuale per fare un raffronto con i contratti pirata, dentro un sistema molto importante per noi che è quello della rappresentanza". Pierpaolo Bombardieri, segretario nazionale Uil, annuncia così l'accordo raggiunto nella notte tra 17 e 18 giugno tra le maggiori sigle sindacali italiane, a margine del 13/o Congresso di Uil Piemonte. L'accordo raggiunto è stato presentato alle associazioni datoriali: "Da parte di Confindustria e Confcommercio c'è apertura, restiamo in attesa che trovino il loro punto di incontro". L'idea fondamentale dell'accordo è che possano essere applicati solo contratti che trovano maggiore rappresentanza nelle categorie di lavoratori di riferimento. "Per noi il pluralismo sindacale ha un valore - dichiara Bombardieri -. Ma i contratti applicati devono essere quelli che pagano di più, e in genere sono quelli firmati da Cgil Cisl e Uil. Noi pensiamo di poter combattere i contratti pirata misurandoci, rispetto a sindacati che hanno pochi iscritti e dichiarano di essere rappresentativi". L'altro tema importante è la rappresentatività, e la possibilità di votare anche nelle aziende che hanno meno di dieci dipendenti, la possibilità anche per le aziende private di avere un peso nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu): "La nostra richiesta è di votare nel settore privato come avviene nel pubblico, con un election day, nelle aziende in cui almeno il 30% dei lavoratori lo richiede. Ovviamente, questo responsabilizza sia noi associazioni di lavoratori quanto le associazioni datoriali".