L. elettorale: Fornaro (Pd), se passasse Lega e Forza Italia dovrebbero cambiare simbolo

"Se dovesse essere approvata la nuova legge elettorale le coalizioni dovranno indicare obbligatoriamente il candidato presidente del Consiglio da proporre al Presidente della Repubblica. E' del tutto evidente che se fosse Giorgia Meloni la candidata indicata dal centro-destra, la Lega dovrà cambiare il contrassegno elettorale in cui compariva la scritta 'Salvini premier'. Analoga questione si apre per Forza Italia che oggi ha nel suo simbolo la dicitura Berlusconi Presidente con un chiaro riferimento alla stagione in cui il leader scomparso è stato Presidente del Consiglio". Lo ha detto il deputato dem Federico Fornaro, intervenendo in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati nella discussione sugli emendamenti della legge elettorale.