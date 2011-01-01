Stellantis: Fumarola (Cisl), "cambio passo ma chiarire incertezze"

Il piano Stellantis è "sicuramente un cambio di passo rispetto alla precedente gestione, ci sono alcuni elementi che abbiano giudicato positivi ma abbiamo anche elementi incerti. Devono restare le produzioni nel nostro Paese e mantenere i livelli occupazionali. È importante l'investimento qui a Mirafiori ma pensiamo si debbano aumentare i modelli". Cosi la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a Torino a margine della Festa della Cisl Piemonte.