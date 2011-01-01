Anarchica della Val di Susa tra gli indagati per terrorismo

C'è anche una donna di 33 anni residente a Exilles, in Val di Susa, nel Torinese, tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Roma, che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di sette anarchici accusati, a vario titolo, di associazione con finalità di terrorismo e ritenuti responsabili dell'attentato alla linea ferroviaria dell'Alta Velocità Roma-Firenze dello scorso febbraio. La donna non è stata raggiunta da misure cautelari, ma risulta indagata per associazione con finalità di terrorismo. Secondo gli inquirenti, avrebbe partecipato almeno a una riunione riservata in un casolare di Vicovaro, vicino a Roma, indicata dagli investigatori come un incontro per organizzare le future attività della galassia anarchica. Per la procura di Roma, pur non avendo preso parte ai sabotaggi ferroviari contestati ad altri indagati, la trentatreenne avrebbe contribuito a "creare, promuovere, organizzare e rendere operativo un gruppo di affinità per evadere l'ordine democratico". La donna avrebbe anche contribuito a "coinvolgere giovani leve per gli sviluppi operativi del programma, rendendosi disponibile a imparare tecniche adeguate per realizzare ordigni esplosivi". La trentatreenne è conosciuta dalle forze dell'ordine per la sua vicinanza agli ambienti anarchici. Pur essendo residente in Val di Susa, da quanto si apprende, vi farebbe ormai ritorno solo sporadicamente e trascorrerebbe lunghi periodi, spesso, in Francia.