SANITÀ & GIUSTIZIA

Indagine sul Re Mida dell'Enpam. Oliveti accusato di danno erariale

Per la Corte dei Conti lo stipendio avrebbe ecceduto il limite. Contestati anche emolumenti per i cda dei fondi satellite. La cassa di previdenza dei medici ha un patrimonio di oltre 30 miliardi. Il peso nel braccio di ferro sulla riforma Schillaci. Le performance in Borsa

Gallina dalle uova d’oro, ma anche pistola sul tavolo per convincere il Governo a mandare in soffitta il progetto del ministro della Salute di trasformare i medici di famiglia in dipendenti delle Asl. Ora l’Enpam, la cassaforte previdenziale dei camici bianchi, vede il suo presidente, Alberto Oliveti, finire nel mirino della Procura della Corte dei Conti.

Come rivelato da Open, i magistrati contabili della sezione romana contestano a Oliveti un danno erariale nei confronti della stessa Enpam pari a 1.968.654 euro. Secondo la Procura, l’ex sindacalista della Fimmg – il principale sindacato dei medici di medicina generale, legato a doppio filo con la cassa di previdenza, i cui vertici provengono quasi tutti da quella sigla – avrebbe percepito, nei quasi quindici anni trascorsi alla guida dell’ente, uno stipendio superiore al tetto dei 240 mila euro annui previsto, fino al luglio 2025, per gli emolumenti pubblici cui sarebbe equiparato anche quello del presidente dell’Enpam.

Non solo. Sempre secondo i magistrati contabili, Oliveti avrebbe incassato ulteriori compensi per la partecipazione ai consigli di amministrazione dei fondi che gestiscono il patrimonio dell’Enpam, finendo così – sostiene la Corte dei Conti – per essere remunerato due volte sulla gestione patrimoniale. Per la Procura, Oliveti sarebbe stato “il dominus assoluto della gestione della Fondazione, in sistemico conflitto di interessi, arbitro unico in ogni circostanza” e avrebbe operato senza rispettare quei criteri di “amministrazione sobria” cui si ispirano altri enti analoghi.

La difesa del presidente

Di tutt’altro avviso la difesa del presidente. I suoi legali avevano già contestato le accuse durante la fase istruttoria e, nelle deduzioni depositate davanti alla Corte dei Conti, sostengono che “i costi non sono imputabili in nessun caso all’Enpam, ma esclusivamente ai fondi, le cui vicende esulano completamente dalla giurisdizione della Corte dei Conti”. Viene inoltre respinta l’accusa relativa al superamento del tetto retributivo. “La Fondazione Enpam costituisce un soggetto cui è formalmente attribuita natura di ente privato – sostengono i legali di Oliveti – circostanza che non consente di ricomprenderla, ad esempio, nell’ambito della definizione di amministrazione pubblica”.

La notizia delle contestazioni della Corte dei Conti arriva proprio mentre il peso del Fort Knox dei medici di famiglia si è fatto sentire nella vicenda che ha portato allo stop della riforma voluta dal ministro Orazio Schillaci e a quella che appare ormai come la definitiva archiviazione dell’ipotesi di portare i medici di medicina generale alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale. Uno scenario che aveva spinto lo stesso Oliveti ad affermare che, se il piano del ministro fosse andato in porto, per la cassa previdenziale si sarebbe profilato il fallimento. Una previsione che, con ogni probabilità, ha avuto il suo peso nel cambio di rotta imposto dal Governo.

Fort Knox dei medici

Basta guardare ai numeri del patrimonio e alla sua composizione: oltre 28 miliardi di euro, con il 37,7% investito in titoli di debito, il 12,3% in titoli di capitale, il 47% in fondi di investimento, lo 0,8% in polizze assicurative e l’1,3% in depositi. Gli investimenti non sono concentrati soltanto in Italia, dove resta il 47% del patrimonio: il 15% è distribuito in Europa, il 23,9% negli Stati Uniti e il restante 14,7% in altri Paesi.

La cassa detiene inoltre circa il 5% del capitale della Banca d’Italia e la diversificazione degli investimenti comprende 2,1 miliardi di euro in azioni quotate italiane, con una presenza spesso rilevante nell’azionariato dei principali istituti di credito. In Intesa Sanpaolo possiede lo 0,72%, l’1,99% di Banco Bpm, l’1% di Mediobanca, lo 0,5% del Monte dei Paschi di Siena, lo 0,01% della Popolare di Sondrio e l’1% di Nexi.

Oltre alle banche, la cassa dei medici detiene partecipazioni in Poste Italiane, Enel, Eni ed Enav. Non è certo trascurato il settore immobiliare, che vale circa 5 miliardi di euro e comprende anche il prestigioso immobile della Rinascente di Milano. Risale allo scorso anno, inoltre, l’acquisizione, attraverso il fondo Esculapio, di dieci immobili che ospitano altrettante strutture sanitarie del Gruppo Maugeri, uno dei principali operatori della sanità privata. Tra questi figura anche la clinica di Torino di via Santa Giulia, nota come ex Presidio Major.

Utili da record

Una gallina che continua a sfornare uova d’oro. Con i soli investimenti in Intesa Sanpaolo e Banco Bpm, pari complessivamente a poco più di 350 milioni di euro, l’Enpam – come sottolinea una nota diffusa ieri dalla Fondazione alla chiusura della Borsa – ha realizzato un guadagno superiore a 1,1 miliardi di euro, destinato a sostenere le pensioni dei medici e degli odontoiatri italiani.

“Come Enpam parliamo con i numeri dei nostri risultati e con i fatti, frutto di buone pratiche e di una corretta diversificazione – afferma Oliveti –. Fra i tanti investimenti effettuati abbiamo acquistato azioni di queste due banche allocando circa 354 milioni di euro, cioè poco più dell'1% del patrimonio attuale dell'ente. Quei 354 milioni oggi valgono complessivamente 1,47 miliardi di euro, grazie ai dividendi incassati e all'aumento delle quotazioni”.

Nel dettaglio, con operazioni consolidate nell’arco di un triennio, l’ente dei medici e degli odontoiatri ha investito 279,8 milioni di euro in Intesa Sanpaolo e 73,9 milioni in Banco Bpm. I dividendi incassati finora ammontano a 144,4 milioni da Intesa e a 91,9 milioni da Banco Bpm. Sul fronte delle plusvalenze, le azioni di Intesa Sanpaolo hanno maturato un incremento di valore pari a 472,1 milioni rispetto al prezzo di acquisto, mentre quelle di Banco Bpm hanno registrato una crescita di 405,6 milioni. In pratica, l’investimento in Intesa ha reso finora il 220%, quello in Banco Bpm addirittura il 673%.

Il peso contro Schillaci

“Il nostro patrimonio deve lavorare nell'interesse degli iscritti – aggiunge il presidente –. Lungi dal trattarsi di operazioni speculative o di cosiddette scorribande finanziarie, come le ha definite qualcuno, gli investimenti dell’Enpam sono stati realizzati nel tempo e mantenuti con una logica previdenziale di lungo periodo. I risultati ottenuti dimostrano che una gestione prudente e lungimirante può produrre valore concreto per la sostenibilità della previdenza”.

E proprio quel patrimonio, insieme alla prospettiva di metterne a rischio gli equilibri, ha finito per pesare non poco quando il Governo si è trovato a mettere sul piatto della bilancia la riforma Schillaci e la durissima opposizione dei medici di famiglia.