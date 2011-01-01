Nuovo impianto per idrogeno verde alla raffineria Sarpom di Trecate

È stato inaugurato presso la raffineria Sarpom di San Martino di Trecate, in provincia di Novara, il nuovo impianto di produzione di idrogeno verde, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della Hydrogen Valley del Nord-Ovest. L'impianto è stato realizzato nell'ambito del bando 'Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse', gestito dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) e dalla Regione Piemonte. Ulteriori 4 milioni di euro sono stati assegnati con un secondo bando, 'Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale' di pertinenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione di due aree di servizio nell'ambito della sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale. L'idrogeno prodotto in raffineria avrà due utilizzi: una parte servirà a decarbonizzare i processi produttivi dello stesso sito industriale, che oggi utilizza idrogeno prodotto da idrocarburi; un'altra parte rifornirà due aree di servizio IP in Piemonte (a Casale Monferrato, nell'Alessandrino) e in Lombardia (ad Arluno, nel Milanese) che saranno attrezzate con infrastrutture di rifornimento a idrogeno.