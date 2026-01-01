CORPI INTERMEDI

Svolta rosa della Uil Piemonte. Maffè alla guida dopo Cortese

Prima donna alla guida del sindacato regionale. Al congresso record di iscritti e delegati. Il leader nazionale Bombardieri avverte Stellantis: "Le risposte non bastano". Al centro dell'agenda lotta alla precarietà, salari, sicurezza e riforma fiscale

Per rompere il proverbiale soffitto di cristallo ci sono voluti quasi ottant’anni di storia sindacale. La Uil Piemonte volta pagina e affida per la prima volta la sua guida a una donna. Il XIII congresso riunito al Santo Volto ha eletto Chiara Maffè nuova segretaria generale, che raccoglie il testimone di Gianni Cortese, al timone dell’organizzazione dal 2008.

Una scelta che arriva al termine di due giornate di confronto dedicate alle grandi trasformazioni del lavoro, tra innovazione tecnologica, transizione ambientale e cambiamenti demografici, davanti a 310 delegati provenienti da tutto il Piemonte in rappresentanza di quasi 160 mila iscritti, il dato più alto mai raggiunto dalla Uil regionale. Dal precedente congresso del 2022 gli iscritti sono aumentati di 6.569 unità. Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, il segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri, il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

“Una responsabilità enorme”

Nel suo primo intervento da leader, Maffè ha parlato di un incarico vissuto con orgoglio ma anche con il peso della responsabilità. «Rappresentare la Uil in questa regione significa proseguire un progetto costruito con serietà, coerenza e autorevolezza da chi mi ha preceduto», ha spiegato, indicando le priorità dell’organizzazione: rinnovo rapido dei contratti nazionali, difesa del potere d’acquisto di salari e pensioni, una riforma fiscale ispirata all’equità e una battaglia contro la precarietà che, ha sottolineato, «soffoca le speranze e le prospettive di milioni di persone».

Tra gli obiettivi indicati anche la certificazione della rappresentanza sindacale, con il riconoscimento dell’efficacia erga omnes dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e il proseguimento della campagna per arrivare a “Zero morti sul lavoro”, definita «non uno slogan, ma il traguardo di una società civile».

Bombardieri: “Su Stellantis non basta difendersi”

Dal congresso è arrivato anche un messaggio diretto al mondo dell’automotive, tema inevitabile in una regione come il Piemonte. Per Pierpaolo Bombardieri le rassicurazioni arrivate da Stellantis non sono sufficienti. «Le risposte sono parziali. Non possiamo sempre accontentarci di giocare in difesa, dobbiamo capire quali siano le prospettive del gruppo e dell’intero sistema automotive europeo».

Il leader nazionale della Uil ha invitato a giudicare i risultati concreti più che gli annunci. «C’è ottimismo, ma noi siamo abituati a valutare i fatti». Il rischio, ha aggiunto, è che senza una vera politica industriale europea e con il cuore dell’auto elettrica ormai concentrato in Cina, «l’Europa finisca semplicemente per assemblare automobili». Per questo Bombardieri chiede che il Governo italiano solleciti la Commissione europea ad adottare una strategia industriale capace di garantire un futuro al comparto.

Il lavoro che cambia

Il congresso ha dedicato ampio spazio anche ai numeri del mercato del lavoro, che la Uil considera allarmanti. Secondo i dati Inps, nel 2025 in Piemonte quasi l’84% delle nuove assunzioni è avvenuto con contratti precari, nella maggior parte dei casi inferiori ai sei mesi. Tradotto in termini strutturali, meno di due nuovi rapporti di lavoro su dieci sono stati a tempo indeterminato.

Le elaborazioni di Ires Piemonte indicano inoltre che circa un quarto dell’occupazione regionale è classificabile come vulnerabile, perché caratterizzata da contratti a termine, part-time, intermittenti o in somministrazione.

A livello nazionale il quadro non migliora. Tra il 2019 e il 2025 i salari reali medi sono diminuiti dell’8,6%, dato che, secondo il rapporto Ocse sull’occupazione, rappresenta il peggior risultato tra tutti i Paesi analizzati. Intanto oltre il 20% dei lavoratori fatica ad arrivare alla fine del mese e più di uno su quattro non riesce a sostenere una spesa imprevista.

Una macchina da 350 mila utenti

Il congresso ha fotografato anche la crescita organizzativa della Uil Piemonte. Oltre ai quasi 160 mila iscritti, il sindacato può contare su una rete di 90 sedi diffuse sul territorio, dove vengono erogati servizi che spaziano dall’assistenza fiscale e previdenziale alla tutela dei consumatori, dal supporto agli inquilini all’assistenza agli immigrati, fino alla difesa di anziani, disabili e lavoratori dell'artigianato. Nel solo 2025 sono stati oltre 350 mila i cittadini che hanno utilizzato questi servizi, un dato che la Uil rivendica come misura concreta della propria presenza sul territorio.

Dall’assistenza sociale al vertice

Torinese di nascita, ma astigiana d’adozione, Chiara Maffè, classe 1971, arriva alla guida della Uil Piemonte dopo un percorso interamente costruito nel mondo del lavoro e della rappresentanza sindacale.

Diplomata assistente sociale, ha esercitato la professione per dieci anni prima di approdare, nel 2003, alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale presso l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese e successivamente nella Cassa Edile di Asti. Ha quindi guidato la FenealUil di Vercelli, è stata tesoriera della FenealUil Piemonte, funzionaria della struttura nazionale occupandosi della contrattazione nel settore dei materiali da costruzione e, dal 2022, componente della segreteria confederale Uil Torino e Piemonte.

Ora per Maffè arriva la prova più impegnativa: consolidare un’organizzazione che continua a crescere, rafforzarne il profilo e l’autonomia, pur nel solco della collaborazione confederale con Cgil e Cisl, dopo anni in cui la Uil è apparsa spesso a rimorchio di Maurizio Landini. Sullo sfondo resta un mercato del lavoro sempre più frammentato, dove precarietà, salari e sicurezza saranno il banco di prova della capacità del sindacato di tornare a incidere.