Cirio, tra fine anno e inizio '27 al via lavori della seconda canna Tunnel di Tenda

"La seconda canna del Tunnel di Tenda si farà. Il progetto è già stato aggiornato con il prezziario 2025, e il 25 giugno l'Anas approverà il progetto esecutivo, che verrà messo all'ordine del giorno per la Cig prevista il 2 luglio. Poi verrà indetta la gara di appalto: i lavori dovrebbero partire fra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo, e il cantiere durerà tre anni". Lo ha spiegato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a conclusione della riunione del Comitato di Monitoraggio del Tenda oggi a Cuneo, in un punto stampa fatto nella sede della provincia. "I soldi per realizzare l'opera - ha rimarcato Cirio - ci sono. La parte italiana è già stanziata, e da ieri ci sono anche le risorse della Francia, che ha annunciato la copertura dei circa 39 milioni che ancora mancavano". L'annuncio arriva a un anno dalla apertura della prima canna del traforo - attualmente percorribile a senso unico alternato - i cui lavori sono in fase di completamento. Sono infatti in corso lavori esterni sul lato francese, che avranno termine il 30 novembre. L'orario di apertura, ha annunciato Cirio, dovrebbe essere prolungato di due ore al giorno, fino alle 23: il parere favorevole dell'Italia c'è già. La questione sarà posta all'ordine del giorno dell'incontro con i francesi del 2 luglio. La Regione Piemonte punta inoltre all'apertura a doppio senso di marcia. "Abbiamo depositato uno studio firmato dal Politecnico di Torino - ha annunciato Cirio - nel quale si afferma che si può transitare nella prima canna in doppio senso permanente, purché questo avvenga in modalità cantiere. Le distanze già ci sono, non sono necessari interventi. Servirà il presidio fisico h24 dei vigili del fuoco, ma non occorre nessuna azione strutturale. E non c'è nessuna forzatura, questa modalità è prevista dal codice della strada. Noi difenderemo questa posizione: non si aprirebbe con imprudenza ma su basi scientifiche, perché la sicurezza deve essere garantita durante gli anni del cantiere e in attesa della nuova galleria". A lavori ultimati l'opera sarà invece dotata di due gallerie monodirezionali, una per ogni senso di marcia.