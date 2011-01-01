MANOVRE AL CENTRO(SINISTRA)

Separati in casa, uniti a Roma.

La partita doppia dei moderati

A Torino il listone stenta a decollare, ma in vista delle Politiche si lavora a un progetto unitario in grado di raggiungere la doppia cifra. De Michele e Chiavarino con Ruffini, Onorato spinto dal Pd cerca Portas per mettere radici al nord. Tutti insieme per la Margherita 2.0

Correre divisi alle Comunali, con l’auspicio di ritrovarsi sotto lo stesso ombrello alle Politiche, anche se si dovesse votare nello stesso giorno: ipotesi più o meno plausibile a giorni alterni. Questo l’orientamento che va per la maggiore tra i civici torinesi, con la prospettiva del listone unico a sostegno della ricandidatura del sindaco Stefano Lo Russo che, allo stato attuale, pare sempre più remota.

Dal canto suo il primo cittadino ha gettato l’amo sotto forma dei Libri Bianchi promossi da Alleanza per Torino capitanata dall’economista Pietro Garibaldi. Ma tenere insieme tanti pesci rischia di trasformarsi in un acquario piuttosto litigioso. Se però la discussione si sposta sul piano nazionale, lo scenario cambia radicalmente: qui il cantiere centrista, pur tra mille incognite, è già aperto.

Colpire divisi

Con Garibaldi che si è già tirato fuori dalla contesa, escludendo l’ipotesi di una candidatura a Palazzo Civico, la galassia centrista torinese ha perso quello che molti immaginavano sarebbe stato il suo federatore. Lui, invece, preferisce restare in disparte, oggetto del corteggiamento delle varie sigle che cercano di mettere il cappello sulle proposte programmatiche del suo think tank, magari provando anche ad arruolare qualcuno dei professionisti del suo entourage, tutti nomi spendibili in quota società civile.

Se a questo si aggiungono gelosie e antipatie personali tra i vari protagonisti, con l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino che, con i suoi Civici al Centro, non ha alcuna intenzione di tornare insieme ai Moderati di Mimmo Portas, i quali hanno trovato un alleato in Demos (rappresentata a Torino dalla consigliera Elena Apollonio) e confidano di trovarne un altro in Azione, è evidente come la strada verso la lista unica sia tutta in salita.

A volerla sono soprattutto i partiti nazionali (Azione, Italia Viva e +Europa), che sul territorio sono a corto di rappresentanza. Chi invece sa di poter contare su un bacino di voti più o meno consolidato preferisce misurarsi in autonomia. Se c’è da bilanciare la spinta verso sinistra della coalizione, con Avs che continua a salire nei consensi, lo si può fare anche correndo separati: almeno questo è il loro ragionamento. L’importante è entrare in Consiglio comunale e poi fare asse in Sala Rossa, sempre ammesso che ci riescano.

Obiettivo 12%

Se si smette di guardare la Mole e si volge lo sguardo verso il Cupolone, entrano in gioco altre logiche. Alle Politiche i personalismi è meglio metterli da parte, se si vuole evitare di continuare a restare fuori dalla foto di gruppo del campo largo, come è successo qualche giorno fa.

Tra chi prova a disegnare una strategia al centro c’è sicuramente “Mister Fisco” Ernesto Maria Ruffini, delfino di Romano Prodi ed ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, che oggi a Roma riunisce i rappresentanti territoriali dei suoi comitati di Più Uno, in vista della prima assemblea nazionale in programma a settembre.

Per il Piemonte ci sarà Pino De Michele, volto storico del civismo torinese, fondatore e custode del simbolo di Alleanza per Torino originale, quella che tirò la volata alla vittoria di Valentino Castellani contro Diego Novelli nel 1993.

Oggi, oltre a essere l’animatore di Alleanza dei Democratici-Alleanza Civica Piemonte, che a Torino sostiene la lista di Chiavarino, è il coordinatore regionale di Più Uno, al quale ha aderito anche lo stesso assessore comunale. E se nella corsa a Palazzo Civico esclude apparentamenti con le altre sigle centriste, Moderati in primis, in vista delle Politiche i toni si fanno decisamente più ecumenici: «L’obiettivo politico è costruire quel 10-12% riformista che cambia i rapporti di forza nella coalizione e porta al governo i temi del lavoro, dell’impresa, dell’Europa e del rientro dei giovani».

Un listone nazionale delle forze moderate a sostegno del campo largo, per dare vita a quella tanto chiacchierata Margherita 2.0, comprendendo la Casa Riformista dell’ex premier Matteo Renzi e il Progetto Civico di Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma, in cerca di sponde al Nord.

Onorato bussa alla Portas

Progetto Civico ha infatti ancora una dimensione fortemente romacentrica e, finora, dalla Capitale è riuscito a mettere radici soltanto in regioni limitrofe come Toscana e Campania, mentre a nord del Po è sostanzialmente inesistente. Un aiuto potrebbe arrivare proprio da Mimmo Portas, incoraggiato dal suo vecchio amico Andrea Orlando, compagno di Parlamento e delle serate romane negli anni in cui sedevano entrambi tra i banchi del Partito Democratico a Montecitorio.

L’ex ministro, oggi responsabile economico del Pd, si starebbe attivando per favorire un incontro tra i due: la dimostrazione, come se ce ne fosse ancora bisogno, di come la regia del progetto di Onorato sia al Nazareno (via Goffredo Bettini) per coprire quello spazio al centro che potrebbe risultare decisivo per la vittoria delle elezioni.

Senza Spazio

A restare fuori da questa Margherita 2.0 sarebbe il neonato Spazio Pubblico della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, ultima fuoriuscita del Pd e attesa il 1° luglio a Torino insieme agli ex parlamentari Gianni Vernetti e Stefano Esposito, che hanno aderito fin da subito al progetto.

Lei, come anche il “Luttwak di via della Rocca, proviene dalla Margherita originale, ma oggi sembra più orientata a costruire un Terzo Polo “alternativo ai bipopulismi”, insieme ad Azione di Carlo Calenda, all’ex renziano Luigi Marattin, oggi leader del Partito Liberaldemocratico, e all’economista veneziano Michele Boldrin, fondatore di Ora insieme al finanziere Alberto Forchielli.

Così Portas da una parte e De Michele e Chiavarino dall’altra, mentre a Torino si guardano bene dal correre insieme, alle Politiche potrebbero finire per ritrovarsi sotto lo stesso ombrello: un rifugio moderato a sostegno del campo largo e, al tempo stesso, suo contrappeso rispetto al massimalismo di Avs, del M5s e della sinistra del Pd, oggi maggioritaria nel partito guidato da Elly Schlein. Lavori in corso: il laboratorio centrista ha ancora molto da costruire.