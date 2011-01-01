GRANA PADANA

Salvini pesca dalla ridotta:

Canelli al tavolino della Lega

Il sindaco di Novara unico piemontese inserito nel "coordinamento dei territori", organismo escogitato dal segretario per prendere tempo mentre il partito ribolle. Una scelta che racconta anche la marginalità del Piemonte negli equilibri nazionali. Molinari nel mirino

È l’ultima ridotta della Lega in Piemonte. Novara non è soltanto l’unico capoluogo rimasto nelle mani del Carroccio. È anche l’unico angolo della regione che Matteo Salvini ha ritenuto degno di rappresentanza nella nuova cabina di regia – pomposamente ribattezzata “coordinamento dei territori” – con cui prova a prendere tempo mentre il partito gli si sgretola sotto i piedi. In mezzo ai quattro governatori leghisti, ai ministri, a un pugno di amministratori locali, ai presidenti di consiglio regionale, ai vicepresidenti di Regione e a una presidente di Provincia, l’unico piemontese è Alessandro Canelli.

Basterebbe questo per capire quanto il Piemonte conti ormai dentro via Bellerio. Per carità, non è che ai tempi di Umberto Bossi dettasse la linea come Lombardia e Veneto, ma la sua voce si faceva comunque sentire e sapeva farsi ascoltare. Oggi vale quanto la provincia di Rieti, finito in compagnia di una schiera di esponenti meridionali che fino a pochi anni fa, sarebbero stati poco più che un ossimoro. E non è soltanto il risultato del destino cinico e baro. Ci sono ragioni esogene ed endogene, incide il ridimensionamento elettorale, pesa la concorrenza di Fratelli d’Italia e l’erosione di Vannacci. Ma sarebbe troppo comodo fermarsi qui. Perché il Piemonte ha contribuito da solo alla propria marginalizzazione, consumando negli anni una lenta desertificazione politica consumata dentro i confini regionali che ha svuotato il partito di idee, dirigenti e ruolo nazionale.

Il Mol solo al comando

Gran parte delle responsabilità, nel partito, molti le fanno risalire a un solo nome: Riccardo Molinari. Dal 2016 il deputato alessandrino guida la Lega piemontese. Nessuno, nemmeno tra i suoi avversari interni, gli contesta preparazione politica o capacità parlamentare. Anzi. È considerato uno dei migliori oratori del centrodestra, uno dei quattro o cinque deputati che quando intervengono alla Camera riescono ancora a farsi ascoltare da un’aula spesso distratta. Ma proprio chi ne riconosce le qualità gli rimprovera di aver trasformato il partito in un comitato personale.

Il confronto interno, raccontano dirigenti in carica e quadri fuoriusciti silenziosamente o sbattendo la porta, è stato progressivamente azzerato. Attorno al “Mol” sono rimasti soprattutto fedelissimi, spesso scelti più per lealtà verso il capo che per profilo politico. Chiunque ha provato a costruire un proprio spazio è stato sistematicamente ridimensionato o accompagnato alla porta. Per alcuni è stata la paura di allevare potenziali concorrenti; per altri, semplicemente, la convinzione che nessuno dovesse fare ombra al leader regionale.

Il bilancio politico, osservano diversi esponenti, è impietoso. Da quando Molinari è segretario nessun leghista piemontese è approdato al Governo. Lui, invece, dal 2018 conserva il ruolo di capogruppo alla Camera. E le due cose, sottolineano, sono strettamente collegate.

Ma anche su come interpreta quell’incarico non mancano le critiche. Lui e il collega del Senato, il lumbard Massimiliano Romeo, dovrebbero essere il perno politico del partito «invece si limitano a svolgere un ruolo poco più che notarile», certificando equilibri di gruppi sempre più balcanizzati, divisi in fratrie e tribù geografiche. «Appare sempre più svogliato, mugugna in privato contro Salvini ma in pubblico gli lecca il culo», afferma in modo brutale ma efficace un deputato lombardo di lungo corso.

Canelli sulla linea del fronte

La scelta di Canelli, per quanto obbligata – Novara è l’unico capoluogo piemontese guidato dalla Lega –, rende merito a un amministratore stimato ben oltre i confini del suo schieramento. Ma rappresenta anche, suo malgrado, l’incarnazione delle difficoltà della Lega. La sua città è ormai una fortezza sotto assedio. Da una parte c’è il drappello dei vannacciani, sebbene tutti provenienti da Fratelli d’Italia, che continua a sparare sulla maggioranza prendendo di mira soprattutto il vicesindaco meloniano. Dall’altra il lavoro di reclutamento condotto dall’ex deputato Diego Sozzani, deciso a rafforzare Forza Italia proprio ai danni dell’alleato.

E così anche Novara, la roccaforte che aveva espresso figure simbolo della stagione bossiana come l’ex governatore Roberto Cota – da tempo approdato ai lidi azzurri – e l’ex sindaco e assessore regionale Massimo Giordano, comincia a mostrare crepe sempre più profonde. All’inizio erano semplici fessure nell’intonaco. Oggi iniziano a interessare i muri portanti. E quando cedono quelli, il rischio non è più estetico ma strutturale.

Il tavolo che serve a Salvini

Il nuovo coordinamento dei territori nasce ufficialmente per affrontare i grandi dossier del Paese. E già qui ci sarebbe da ridere o da mettersi le mani nei capelli. L’annuncio porta la firma del responsabile federale degli Enti Locali Stefano Locatelli. Sul tavolo finiranno il Piano Casa, la sicurezza urbana, il costo della vita, il taglio della burocrazia, le semplificazioni per le imprese, autonomia, federalismo, fondi di coesione, Politica agricola comune e gli effetti del Green Deal. Poi, promette il comunicato, arriveranno molti altri temi strategici per «valorizzare il ruolo dei territori». Più che un ordine del giorno sembra l’indice di un programma di governo.

Il problema, però, è che nessuno nella Lega discute davvero di Piano Casa. Da settimane il partito vive una crisi politica che Salvini tenta disperatamente di congelare. Prima ha aperto al progetto di Claudio Durigon, quello della doppia Lega sul modello bavarese Cdu-Csu, con Luca Zaia e Massimiliano Fedriga promossi vicesegretari del Nord. Poi ha lasciato lavorare Roberto Calderoli a un nuovo statuto. Due giorni prima del Consiglio federale del 10 giugno, però, ha rimesso tutto nel cassetto. L’accordo siglato tra Zaia, Fedriga, Giancarlo Giorgetti e Durigon è stato cestinato.

Da allora il segretario continua a rinviare il confronto politico. Ha prima fatto saltare l’organizzazione del secondo Consiglio federale, annunciato per mercoledì scorso. Adesso resta avvolto nell’incertezza perfino il raduno di Mogliano dei primi di luglio. Le convocazioni, raccontano con sarcasmo nel partito, viaggiano rigorosamente per telefono, così da non lasciare tracce qualora anche questo appuntamento dovesse evaporare. Nel frattempo, nelle redazioni continuano ad arrivare fotografie di striscioni contro Salvini, inviti a monitorare le feste della Lega e segnalazioni di un malessere che ormai esce dai corridoi e si affaccia nelle piazze.

Molto Sud, poco Nord

Anziché cedere spazi a Zaia e Fedriga, Salvini se li è ripresi. Ha chiamato il nuovo organismo "coordinamento dei territori", ma l’impressione, tra i nordisti, è che serva soprattutto a blindare il segretario. Accanto ai ministri Calderoli e Giorgetti, ai governatori Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Alberto Stefani e Fedriga, siedono Zaia nella veste di presidente del Consiglio regionale del Veneto, i vicepresidenti Emanuele Imprudente (Abruzzo), Filippo Mancuso (Calabria), Enrico Rossi (Marche), Pasquale Pepe (Basilicata) e Luca Sammartino (Sicilia), la presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo, oltre ai sindaci Mario Conte (Treviso), Alan Fabbri (Ferrara), Riccardo Mastrangeli (Frosinone), Sandro Parcaroli (Macerata) e appunto Canelli. Con Salvini fanno diciannove.

Fa sorridere, diciamo, che in un organismo nato per rilanciare il Nord ci sia molto Mezzogiorno e pochissima pianura padana. «Più che una prova di forza è una dimostrazione di debolezza», è il commento che circola tra gli amministratori settentrionali. Un altro sintetizza ancora meglio: «Non è il luogo del confronto politico».

Attapirati sarebbero i due vicesegretari federali, Durigon e Silvia Sardone, quest’ultima sempre più corteggiata da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. E mentre Sardone, Susanna Ceccardi e Anna Maria Cisint continuano ad attaccare Zaia, continuano gli scontri anche in Lombardia con Romeo e Fontana, accusati dai pasdaran salviniani di spingere troppo sulle istanze del Nord. È in questo quadro che dodici deputati lombardi – Stefano Candiani, Silvana Cecchetti, Giulio Centemero, Davide Crippa, Andrea Dara, Alberto Di Rubba, Paolo Formentini, Massimo Frassini, Igor Iezzi e altri – hanno scritto a Romeo chiedendo di partecipare stabilmente alle riunioni del direttivo regionale, con l’obiettivo evidente di condizionarne la linea.

Dalla segreteria lombarda la risposta è stata ferma: disponibilità a incontri periodici con i parlamentari, come già avviene con i sindaci, ma nessuna apertura a trasformare il direttivo in un’assemblea permanente. Quanto al merito politico, la replica è altrettanto netta: Romeo e Fontana non stanno conducendo una battaglia contro Salvini, ma applicano semplicemente la linea uscita dal congresso regionale. Che si riassume in un concetto: se la Lega smette di occuparsi del Nord, al Nord smetteranno di votarla.

Il Viminale si allontana

Come se non bastasse, nelle stesse ore è arrivato un altro messaggio. Mentre Salvini continua a interrogarsi se un suo eventuale ritorno al Viminale è non solo praticabile ma soprattutto se è un trappolone ordito dall’interno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dal Quirinale parlano di un incontro ordinario. In Parlamento, invece, più di qualcuno vi legge un modo per rafforzare la posizione dell’attuale inquilino e raffreddare definitivamente le ambizioni del leader leghista.

Archiviato il Viminale, Salvini sposta così l’attenzione su Milano, dove quaranta gazebo chiameranno i militanti a scegliere il candidato sindaco per il 2027. Tra i nomi circola perfino il suo. Del resto il nuovo tavolo dei territori non sembra destinato a sottrargli molto tempo. Più che una cabina di regia assomiglia all’ennesima scatola organizzativa inventata per rinviare il problema. Che nella Lega, ormai, non è più il Piano Casa. È la casa del segretario.