Sanità digitale: kit europeo con 16 nuove professioni Health Tech

Sedici professioni emergenti della sanità digitale saranno presto a disposizione di orientatori, studenti e giovani in cerca di opportunità nel settore HealthTech, grazie al nuovo kit di orientamento sviluppato nell'ambito del progetto europeo Care about It. Lo strumento è stato presentato a Torino, al Grattacielo della Regione Piemonte durante un incontro dedicato all'orientamento alle nuove professioni della sanità digitale, alle orientatrici e alle referenti regionali di Obiettivo orientamento Piemonte . "La trasformazione digitale sta cambiando profondamente il modo di organizzare e di gestire i servizi sanitari e richiede competenze sempre nuove, capaci di coniugare conoscenze tecnologiche e attenzione alla persona - sottolineano gli assessori regionali alla Sanità, Federico Riboldi, e alla Formazione professionale, Daniela Cameroni -. Per questo iniziative come il progetto europeo Care about It - aggiungono - assumono un particolare valore: aiutano i giovani a conoscere le professioni emergenti della sanità digitale e contribuiscono a costruire le competenze di cui il sistema sanitario avrà sempre più bisogno nei prossimi anni. Come Regione Piemonte guardiamo con grande attenzione a questi percorsi di orientamento e formazione, perché investire sulle professionalità del futuro significa investire sulla capacità di innovazione, qualità ed efficienza della sanità di domani". Il kit raccoglie sedici profili professionali, selezionati dai partner del progetto in Italia, Finlandia, Paesi Bassi ed Estonia, offrendo una panoramica delle competenze richieste dalla trasformazione digitale della sanità e dei nuovi scenari occupazionali che stanno emergendo in Europa. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto europeo Care about It, di cui Apro Formazione di Alba (Cuneo) è partner e referente per l'Italia. "La sanità sta cambiando rapidamente grazie al digitale, ma molti giovani e adulti non conoscono ancora le professioni che stanno nascendo - dichiara Antonio Bosio, direttore generale di Apro Formazione - anche l'aumento della domanda di servizi sanitari richiede sistemi sempre più digitalizzati e nuove professionalità: il progetto Care about It prova a colmare questo divario". Attualmente in fase di validazione, il kit sarà completato nell'autunno 2026 con una guida metodologica dedicata all'utilizzo e sarà poi reso disponibile.