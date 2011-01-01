Sacchetto (FdI), odg in Consiglio regionale per adunata alpini 2030 a Cuneo

Il consigliere regionale del Piemonte Claudio Sacchetto (Fratelli d'Italia) ha depositato un ordine del giorno, il numero 685 "Sostegno alla candidatura della Città di Cuneo per l'Adunata Nazionale degli Alpini dell'anno 2030", in Consiglio regionale, collegato all'assestamento di bilancio che verrà approvato entro la fine del mese di luglio, per sostenere la candidatura della Città di Cuneo ad ospitare l'adunata nazionale degli alpini del 2030 e per impegnare la Regione a proseguire nel percorso già avviato a supporto dell'iniziativa, richiedendo la sottoscrizione a tutti i colleghi eletti in Provincia di Cuneo. "L'adunata nazionale degli alpini - sottolinea Sacchetto - rappresenta uno degli appuntamenti più significativi e partecipati d'Italia, capace ogni anno di richiamare centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il Paese e dall'estero. Non si tratta soltanto di una manifestazione associativa, ma di un grande momento di incontro che celebra valori come solidarietà, spirito di servizio, volontariato, amore per la montagna e attaccamento alle comunità locali, la Giunta regionale ha già annunciato il proprio impegno in tal senso. Con questo atto di indirizzo, che è un passaggio formale, collegato all'assestamento di bilancio che verrà approvato nel mese di luglio, anche il Consiglio Regionale darà il suo contributo alla buona riuscita del progetto", dichiara Sacchetto. "La provincia di Cuneo e l'intero territorio piemontese vantano un legame profondo con la storia delle truppe alpine. La presenza capillare di gruppi e sezioni Ana, la cultura della montagna, il radicamento del volontariato e il forte senso di appartenenza rendono questo territorio particolarmente adatto ad ospitare una manifestazione di tale rilevanza. Inoltre, Cuneo dispone delle infrastrutture, delle capacità organizzative e dell'esperienza necessarie per accogliere al meglio un evento di livello nazionale", prosegue Sacchetto. "Cuneo ha tutte le carte in regola per diventare la casa degli Alpini nel 2030 e il Piemonte deve fare squadra per raggiungere questo obiettivo" conclude.