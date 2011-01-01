Lega: Salvini, non cambio perché tizio mi sollecita

Il nuovo tavolo di coordinamento della Lega "non è una risposta alle discussioni. Non è che noi rispondiamo a tizio che mi sollecita e quindi faccio. Coinvolgere tutti gli eletti è assolutamente cosa utile, però non ci sono in vista congressi, statuti, regolamenti o altre cose": così il vicepremier Matteo Salvini parlando a un gazebo della Lega a Milano. "Avere a un tavolo sindaci, presidenti di provincia, governatori, presidenti di consiglio regionale e ministri e sapere quali sono le richieste, per esempio in vista della legge di bilancio che andremo a scrivere in autunno, è fondamentale" ha aggiunto. I giornalisti hanno chiesto se si sente in discussione nel ruolo di segretario della Lega: "Metto in discussione me stesso ogni giorno per conto mio, abbiamo fatto il congresso l'anno scorso, il mandato dura quattro anni quindi fra tre anni ci penseremo - ha risposto Salvini -. Io penso che la Lega abbia la classe dirigente migliore nella politica italiana, a livello di sindaci e a livello di governatori, di ministri e di parlamentari. Se ci concentriamo solo e unicamente sulle cose da fare non ce n'è per nessuno".