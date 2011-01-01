Futuro Nazionale, oscurata pagina Instagram dei giovani FnV

Oscurata su Instagram la pagina ufficiale di Futuro Nazionale Giovani, ieri pomeriggio intorno alle 15. Lo rende noto il partito esprimendo "preoccupazione". L'account, si spiega in una nota, "seguito da oltre 55.000 utenti, rappresentava uno dei principali strumenti di comunicazione e partecipazione politica delle nuove generazioni vicine al nostro movimento. Al momento non risultano note le motivazioni che hanno portato all'oscuramento della pagina e non è stato fornito alcun chiarimento pubblico che consenta di comprendere le ragioni di un provvedimento tanto grave quanto improvviso". Per Futuro Nazionale, "quando una comunità composta da decine di migliaia di giovani viene improvvisamente privata del proprio principale canale di comunicazione, senza spiegazioni chiare e senza alcuna trasparenza, non possiamo che esprimere preoccupazione. Oscurare una pagina da oltre 55.000 follower significa interrompere una voce che rappresenta una parte significativa del dibattito pubblico giovanile. In una democrazia matura il pluralismo delle idee dovrebbe essere sempre tutelato. Per questo motivo chiediamo la massima trasparenza e il rapido ripristino della pagina qualora non siano emerse violazioni effettive delle regole della piattaforma". Futuro Nazionale "seguirà con attenzione l'evolversi della vicenda e si riserva ogni ulteriore iniziativa utile a tutelare il diritto dei propri militanti e sostenitori ad esprimere liberamente le proprie opinioni".