Maxi esercitazione di Protezione civile sul Po, si simulerà una piena

Anche in Emilia-Romagna, insieme a Piemonte, Lombardia e Veneto, dal 25 al 27 giugno si svolgerà "Exe Po 2026", una esercitazione su scala nazionale per il rischio alluvionale, idrogeologico e idraulico che coinvolgerà l'intero bacino del fiume Po, coordinata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile in collaborazione con AiPo (Agenzia interregionale per il fiume Po). La simulazione metterà alla prova la macchina dei soccorsi di fronte a una piena straordinaria, ispirata alla storica alluvione che nell'ottobre del 2000 colpì il nord-ovest del Paese. In Emilia-Romagna saranno tre i Comuni, in provincia di Parma e Piacenza, direttamente coinvolti dalle operazioni su diversi scenari di intervento: Roccabianca (Parma), Villanova sull'Arda (in particolare Isola Giarola) e Cortemaggiore (Piacenza), mentre in altri Comuni delle province di Reggio Emilia e Ferrara l'esercitazione si svolgerà con attività simulate. A Bologna e Parma saranno attivati rispettivamente la Sala operativa regionale e il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) nelle strutture regionali dell'Agenzia (in viale Silvani e al Cup di Parma). Ed è prevista una massiccia mobilitazione del volontariato di Protezione civile su tutti gli scenari con mezzi e attrezzature della colonna mobile regionale. Non ci sarà il coinvolgimento diretto della popolazione. Obiettivo dell'attività è testare i flussi di comunicazione, i modelli di intervento, il sistema di allertamento nazionale e regionale e il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, consentendo di verificare, sul campo e per "posti di comando", la capacità di risposta e la sinergia del Servizio nazionale della Protezione civile, a fronte di uno scenario meteorologico e idraulico complesso e su scala interregionale.