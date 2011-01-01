Di Vito (Filca-Cisl), "si garantisca sicurezza forze ordine e edili della Tav"

"L'ennesimo attacco dei No Tav contro il cantiere Torino-Lione di Chiomonte è un fatto gravissimo e inaccettabile. Bisogna unire le forze per assicurare il massimo sostegno all'opera". Così Vittorio Di Vito, segretario generale della Filca-Cisl di Torino, commentando gli incidenti di questa notte in Valsusa. "La Tav - afferma Di Vito - è di fondamentale importanza non solo per il territorio piemontese, ma per l'intera economia nazionale, perché è in grado di avvicinarci ulteriormente all'Europa. Ma dobbiamo garantire la sicurezza delle forze dell'ordine e dei lavoratori impegnati nei cantieri. Noi continuiamo a ripetere che chi non vuole le infrastrutture nega il futuro a questo Paese".