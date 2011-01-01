CONFRONTI MUSCOLARI

Bisteccheria, lo spintone è servito. Saltano i nervi ai "fratelli" di Delmastro

Un video riprende il consigliere regionale Zappalà mentre respinge un cittadino che lo aveva avvicinato per chiedere conto di una querela sui commenti social. L'episodio riaccende il caso degli ex soci del locale romano di Caroccia e finisce a Palazzo Lascaris - VIDEO

Non è bastato chiudere il capitolo delle quote societarie. La Bisteccheria d’Italia continua a inseguire gli ex soci di Fratelli d’Italia a quasi tre mesi dall’esplosione del caso. A Biella, feudo di Andrea Delmastro, durante un’iniziativa sul decreto Sicurezza, il consigliere regionale Davide Zappalà è stato ripreso mentre allontana con decisione un cittadino che gli chiedeva conto di una querela legata proprio al caso del ristorante. Ne nasce un parapiglia, interviene la scorta dell’ex sottosegretario e il video finisce per alimentare nuove polemiche e aprire un nuovo fronte politico.

Le immagini, registrate il 13 giugno da una telecamera di sorveglianza in via Italia e rese pubbliche dall'ex consigliere comunale di Avs Roberto Pietrobon, immortalano il momento in cui Zappalà spintona un uomo che si era avvicinato al gruppo di esponenti meloniani impegnati in una passeggiata nel centro della città. Il 53enne ha poi sporto denuncia per percosse. Il consigliere replica di essersi limitato ad allontanare una persona che gli era venuta addosso e di aver a sua volta presentato una seconda denuncia dopo quanto accaduto in strada.

La passeggiata degli ex soci

Doveva essere una tranquilla iniziativa politica nel centro di Biella. Elena Chiorino l’aveva presentata sui social come un’occasione per incontrare i cittadini e illustrare il decreto Sicurezza: “Più strumenti alle forze dell’ordine, più sicurezza, più legalità”. A passeggiare lungo via Italia, però, c’era tutto il cucuzzaro di FdI biellese: la conventicola travolta dalla vicenda della Bisteccheria d’Italia, esplosa alla fine di marzo e culminata, nell’arco di poche settimane, con le dimissioni prima del sottosegretario Delmastro, poi della vicepresidente della Regione Piemonte Chiorino e del l’assessore comunale Cristiano Franceschini. Insieme a loro anche il fido rappresentante a Palazzo Lascaris Zappalà.

Tutti accomunati dall’essere stati soci del ristorante romano riconducibile a Mauro Caroccia, condannato come prestanome del clan Senese. Una sfilata che non poteva certo passare inosservata. Anche perché sono gli stessi interessati a sostenere, dal giorno in cui è esploso il caso, di non avere di cui vergognarsi.

Guarda il video

Da Facebook al faccia a faccia

Il cittadino che compare nel video, un operaio biellese di 53 anni, racconta di aver deciso di affrontare dal vivo una vicenda nata settimane prima sui social. A inizio maggio aveva commentato una fotografia di Franceschini richiamando il caso della Bisteccheria. Da lì, sostiene, erano arrivate minacce di querela. Quando vede passare Zappalà e Franceschini decide quindi di chiedere direttamente se quella denuncia fosse davvero stata presentata.

Secondo il suo racconto, il consigliere regionale lo avrebbe indicato agli altri dicendo: “Questo è uno che ci importuna su Facebook”. È a quel punto che la situazione degenera. Le immagini mostrano i due avvicinarsi fino quasi al contatto. Zappalà allunga il braccio e respinge con decisione il cittadino, che arretra di alcuni passi. Si crea immediatamente un momento di forte concitazione.

Gli uomini della scorta di Delmastro intervengono rapidamente per separare i due. Uno di loro accompagna fisicamente il cittadino lontano dal gruppo mentre Delmastro, distante pochi metri, continua la conversazione con altre persone.

L'operaio sostiene di non avere reagito e di essersi limitato a denunciare ad alta voce quanto accaduto prima di recarsi dalle forze dell’ordine, dove avrebbe scoperto che l’intera scena era stata registrata dalle telecamere di un esercizio commerciale.

Le due versioni

Le ricostruzioni restano opposte. Il cinquantatreenne parla di un’aggressione immotivata culminata nella denuncia per percosse. Zappalà conferma invece di avere già querelato l’uomo per i commenti pubblicati sui social e sostiene di avere presentato una seconda denuncia dopo l’episodio di via Italia. “La persona mi è venuta addosso. Io l’ho soltanto spinta via perché poteva finire male e ringrazio chi è intervenuto a difendermi, tra cui un poliziotto in borghese”, è la versione fornita dal consigliere regionale. Sarà eventualmente la magistratura a chiarire responsabilità e rilievo penale dell'accaduto.

“E l’onorabilità delle istituzioni?”

A trasformare il fatto di cronaca in un caso politico è stato Roberto Pietrobon, che ha diffuso il filmato sui propri canali social. L’ex consigliere comunale punta soprattutto su quella che considera una contraddizione. Ricorda infatti come soltanto poche settimane fa Zappalà avesse chiesto un intervento dell’assessorato regionale alla Sanità nei confronti del primario di Oncologia dell’ospedale di Biella, Francesco Leone, accusandolo di avere leso l’onorabilità dell’ospedale per avere partecipato al corteo del Primo Maggio a Torino, durante il quale il medico si era frapposto a mani alzate tra manifestanti e polizia per evitare scontri. “Il suo comportamento di sabato scorso non è invece lesivo dell’onorabilità delle istituzioni che dovrebbe servire con disciplina e onore?”, domanda Pietrobon.

La vicenda è destinata a sbarcare anche a Palazzo Lascaris. La capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Alice Ravinale ha annunciato un ordine del giorno con cui chiederà al Consiglio regionale di condannare quanto accaduto, esprimere solidarietà al cittadino coinvolto e sollecitare una presa di posizione dell’assemblea. Per Fratelli d’Italia è l’ennesima coda di una vicenda che sembrava destinata a esaurirsi, almeno a livello locale, con le dimissioni. Invece, in Piemonte, la carne continua a restare sul fuoco.