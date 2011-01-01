Madre e figlia trovate morte in casa a Torino, ipotesi omicidio-suicidio

Una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento di via Domodossola, a Torino. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, la maggiore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e il medico legale. La madre aveva 40 anni mentre la figlia 13 anni. A quanto si apprende i corpi sono stato ritrovati dall'altra figlia diciannovenne ed è stata lei a chiamare e soccorsi. Il 118 di Azienda Zero intervenuta nell'appartamento ha messo in atto tutte le manovre per rianimare la tredicenne, ma la giovane è deceduta. La sorella in stato di choc è stata accompagnata all'ospedale Maria Vittoria. La quarantenne, che si era lasciata dal marito tempo fa, viveva sola con le due figlie. Sul posto è al lavoro la Squadra mobile della polizia.