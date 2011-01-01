Asaps, nel fine settimana nove minori morti sulle strade

È di nove minori morti il bilancio sulle strade italiane nel fine settimana. Da venerdì, secondo i primi dati parziali dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale dell'Asaps, sono morte 28 persone, nove dei quali con meno di 18 anni. Le vittime minori sono la bimba di due mesi morta nell'incidente sulla Pontina, la bambina di 4 anni investita in Calabria, i ragazzi di 15 e 17 anni morti in scooter a Salerno, Siracusa e in Versilia, la giovanissima ciclista investita in Trentino e i tre 17enni finiti con l'auto nel canale nel Milanese.