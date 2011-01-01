Ruffino (Azione), Tav pretesto per le violenze

"Puntuali come i temporali di calore, i gruppi di violenti di professione hanno devastato quel che hanno potuto nel cantiere di Chiomonte. È così da anni, come ha osservato il presidente Cirio. E da anni le autorità sono colte di sorpresa. Si è perso il conto dei decreti sicurezza approvati dal governo, dal primo sui rave party fino all'ultimo di qualche settimana fa. Nulla è cambiato. I violenti sono sempre lì, arrivano a Chiomonte, mettono il cantiere a ferro e fuoco, alcuni sono fermati altri se ne tornano a casa, con buona pace dei decreti sicurezza del governo sempre più simili alle grida manzoniane. Si conoscono i volti e i nomi degli sciagurati protagonisti delle imprese notturne, ma tornano lì ogni anno, tutti gli anni come se nulla fosse". Lo dichiara la deputata Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte: "È del tutto evidente che il destino della Tav è l'ultima delle loro preoccupazioni. Chiomonte e gli altri cantieri sono soltanto il pretesto per scatenare la violenza. Si tratta di soggetti isolati rispetto alla popolazione locale, verso la quale il governo non ha avuto particolari riguardi. Come dimostra il ritardo con cui sono erogate le compensazioni ai Comuni attraversati dall'opera".