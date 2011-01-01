Maturità, la prossima settimana iniziano le prove orali

Terminati gli scritti, inizieranno da domani gli orali per gli oltre 527mila maturandi. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta deve essere pubblicato almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui e dunque è probabile che, tranne qualche caso isolato, la gran parte degli orali inizierà non prima dal 23. La riforma dell'esame di maturità voluta dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara modifica soprattutto la parte dell'orale: se fino allo scorso anno il 'fortino' dei crediti permetteva di rifiutare il colloquio qualora si avesse già la sufficienza in tasca, da quest'anno scolastico il silenzio all'orale condurrà direttamente alla bocciatura. A cambiare è anche l'approccio iniziale del colloquio: viene definitivamente archiviato lo "spunto" a sorpresa proposto dai docenti. Al suo posto, il candidato aprirà le danze con una riflessione personale sul proprio percorso di studi, che potrà essere supportata e arricchita dagli elementi raccolti nel 'curriculum dello studente'. Superata l'introduzione, l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su quattro materie fisse, diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal ministero Istruzione a fine gennaio. Nel terzo step il maturando illustrerà le esperienze vissute nei Percorsi di formazione scuola-lavoro. Subito dopo, la scena sarà dominata dall'Educazione Civica: si procederà a un confronto su tematiche legate alla Costituzione, diritti di cittadinanza e sostenibilità ambientale. L'esame avrà una durata tra i 40 e i 60 minuti. Skuola.net consiglia di non improvvisare ma di strutturare un discorso e provarlo a casa, in modo da verificare che calzi a pennello con i tempi previsti (5-10 minuti, a seconda della commissione): anche se non è prevista una presentazione multimediale, aneddoti, oggetti evocativi, storie "strappalacrime" di civismo o impegno personale (es. sport, lavoro o volontariato), insieme ad altri artifici retorici, possono sicuramente contribuire alla causa. Non è richiesto di prepararsi su possibili collegamenti tra gli argomenti delle discipline: da quest'anno sono facoltativi, nel senso che il candidato può farli ma non è un "imperativo morale" come in passato. L'unico documento - sotto forma di relazione o più comunemente di presentazione multimediale - che gli studenti possono portarsi da casa è la relazione sulle esperienze di Formazione Scuola-Lavoro, ex Pcto. Va preparato quindi con cura, evitando un mero "elenco della spesa" ma cercando soprattutto di sviluppare elementi narrativi e analitici che consentano di illustrare in maniera sintetica (massimo 10 minuti) ma esaustiva le principali attività svolte e le competenze sviluppate. Successivamente le commissioni dovranno valutare quanto è rimasto al candidato delle esperienze di Educazione civica svolte dalla classe. E' consigliato ripassare accuratamente quanto lì indicato e, se richiesto dalla commissione, preparare una presentazione multimediale: anche se questo ulteriore compito è obbligatorio solo per chi è stato ammesso con il 6 in condotta. La valutazione finale continua a essere espressa in centesimi, con la sufficienza fissata a quota 60. Il punteggio massimo raggiungibile si ottiene sommando: fino a 40 punti di crediti scolastici (accumulati nel triennio conclusivo delle superiori), fino a 20 punti per il primo scritto, fino a 20 punti per il secondo scritto, fino a 20 punti per l'orale. A scombinare i piani potrebbe, però, intervenire la condotta: per intascare il massimo dei crediti nel triennio (40 punti) sarà indispensabile vantare almeno nove in comportamento. Altra novità: i punti bonus scendono a 3 rispetto ai vecchi 5 e potranno essere sbloccati solo da chi arriva alla fine dell'esame con almeno 90 punti. Il traguardo del "100 e lode" richiederà 40 punti di credito, 60 punti pieni all'esame, nessun ricorso ai bonus e il parere unanime della commissione.