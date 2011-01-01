Sacchetto (FdI), da Ue segnali importanti per agricoltura italiana

Due segnali dall'Europa per l'agricoltura italiana: il via libera alle Tecniche di evoluzione assistita (Tea) per sviluppare piante maggiormente resistenti alle malattie e al cambiamento climatico e il mancato accordo sul pacchetto Omnibus food and feed, poiché non accoglieva alcune norme sostenute dall'Italia. A darne notizia Claudio Sacchetto, presidente della terza commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Piemonte, che sottolinea il ruolo svolto dalla delegazione europea di Fratelli d'Italia nel dibattito su questo tema. "Anche in Piemonte abbiamo creduto fin da subito nelle potenzialità delle Tea. Per questo, alcuni mesi fa, avevo depositato un ordine del giorno, approvato dal Consiglio regionale, che impegnava il Piemonte a sostenere la ricerca e la sperimentazione su queste nuove tecnologie. Oggi quella scelta trova una conferma importante a livello europeo" spiega Sacchetto. Il pacchetto Omnibus food and feed, prosegue il consigliere, non accoglieva una modifica normativa che avrebbe ridotto i tempi di approvazione per prodotti fitosanitari. Questo avrebbe permesso, aggiunge, di rimanere al passo con i tempi. Per questo il pacchetto è stato respinto. Entrambi risultati ottenuti grazie alle posizioni del "governo guidato da Giorgia Meloni e la delegazione di Fratelli d'Italia nel gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr)". "Il voto sulle Tea e il mancato accordo sul pacchetto Omnibus rappresentano dunque due facce della stessa medaglia: il superamento di un approccio ideologico che negli ultimi anni ha spesso caratterizzato il dibattito agricolo europeo. L'Europa deve tornare a essere alleata di chi produce, investe e crea valore nei territori", conclude Sacchetto.